Taksim'e yürümek isteyen 182 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taksim'e yürümek isteyen 182 kişi serbest bırakıldı

Taksim\'e yürümek isteyen 182 kişi serbest bırakıldı

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs kutlamalarına kapatılan Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakılırken, 35 kişinin ise adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İstanbul'da 42 bini aşkın güvenlik görevlisi kentin değişik semtlerinde olağanüstü önlem almış, tarihi Bozdoğan Kemeri önünde çok sayıda polis ve TOMA ile barikat kurulmuştu.

02.05.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs kutlamalarına kapatılan Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakılırken, 35 kişinin ise adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'de gitmek isteyen 217 kişi; Beşiktaş, Saraçhane, Okmeydanı ve Beyoğlu çevresinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkezine götürülen vatandaşlardan 182'si serbest bırakılırken, 35'i hakkında işlemler devam ediyor. 35 kişinin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

İstanbul'da 42 bini aşkın güvenlik görevlisi kentin değişik semtlerinde olağanüstü önlem almış, tarihi Bozdoğan Kemeri önünde çok sayıda polis ve TOMA ile barikat kurulmuştu.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs, Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'e yürümek isteyen 182 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ece Seçkin, ’’Arabistan’daki albüm kapağı’’ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ece Seçkin, ''Arabistan'daki albüm kapağı'' diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim'e yürümek isteyen 182 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement