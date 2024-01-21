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Taliban, düşen Rus uçağını arama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Taliban, düşen Rus uçağını arama çalışmalarını sürdürüyor

Taliban yönetimi, Afganistan'ın Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağını arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, uçağın radardan kaybolduğunu belirtirken, Afgan Hava Kuvvetleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Uçağın Rusya'ya ait olduğu ve teknik arıza sonucu düşmüş olabileceği bildirildi.

Taliban, düşen Rus uçağını arama çalışmalarını sürdürüyor
21.01.2024 - 13:45,
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Taliban yönetimi, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağını arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kazaya dair X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Mücahid, dün akşam Rusya'ya ait uçağın Afganistan ve Tacikistan sınırında radardan kaybolduğunu belirtti.

Afgan Hava Kuvvetlerinin bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini paylaşan Mücahid, detaylı açıklamanın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Afganistan Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı ise uçağın rotasında Afgan hava sahasının bulunmadığını ve teknik arıza sonucu düşmüş olabileceğini bildirdi.

Uçağın Rusya'ya ait olduğu belirtildi

Kazaya dair Afgan makamlarından yapılan ilk açıklamada, uçağın Hindistan'a ait yolcu uçağı olduğu ifade edilmişti.

Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, açıklamasında, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurmuştu.

Ancak Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), düşen uçağın Hindistan'a ait olmadığını bildirmişti.

Daha sonra Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), içindeki 6 kişiyle düşen özel jetin, Rusya'ya kayıtlı olduğunu duyurmuştu.

Rosaviatsiya, dün akşam Tacikistan sınırına yakın bir yerde Afganistan hava sahasındayken bağlantının kesildiği Rusya Federasyonu sivil uçak devlet siciline kayıtlı Falcon 10 model uçağın, radar ekranlarından kaybolduğunu açıklamıştı.

Uçağın Gaya (Hindistan) - Taşkent (Özbekistan) - Jukovskiy (Rusya) rotasında charter sağlık hizmeti uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, özel jetin ilk kalkış noktasının Tayland'ın Utapao Havaalanı olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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