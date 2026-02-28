Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasına CHP'lilerden Tepkiler: "Başkanımız Tanju Özcan'ın Yanındayız"

(ANKARA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına CHP'liler tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Dün nasılsa bugün de, yarın da daima omuz omuza... Bolu halkının iradesi, bizim yol arkadaşımız, Başkanımız Tanju Özcan'ın yanındayız. Hukuksuzluklarınızla bizi yıldıramayacaksınız" ifadeleri ile Özcan'ın yanında olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Dün nasılsa bugün de, yarın da daima omuz omuza... Bolu halkının iradesi, bizim yol arkadaşımız, Başkanımız Tanju Özcan'ın yanındayız. Hukuksuzluklarınızla bizi yıldıramayacaksınız" ifadeleri ile Özcan'ın yanında olduğunu belirtti.

Gökçen: "CHP'li belediye başkanına öğrenciye verdiği bursun hesabı sorulmaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın sabah saatlerinde jandarma eliyle gözaltına alınması ve kendisine öğrencilere verdiği bursların sorulması, bunun siyasi bir operasyon olduğunun kanıtıdır. AKP'ye geçen belediye başkanı yıllardır yargılandığı davalardan beraat ederken, CHP'li belediye başkanına öğrenciye verdiği bursun hesabı sorulmaktadır. Seçimi kaybeden iktidarın kaybettiği günden bugüne seçilmişlerden ve halktan intikam almak dışında hiçbir motivasyonu kalmamıştır. Siyasetten ve halktan kaçanın, yargıya sığınanın cezasını halkın kendisi kesecektir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu da şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi:

"Bolu halkının iradesini temsil eden Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın, çağrılması halinde ifade verebilecek konumda olmasına rağmen şafak operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez. Demokratik siyasette yeri olmayan bu yaklaşım artık son bulmalı, Başkanımız derhal serbest bırakılmalı ve görevine iade edilmelidir. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ve seçilmiş meclis üyelerinin, çağrılmaları halinde ifade verebilecek durumda olmalarına rağmen kanuna aykırı biçimde gözaltına alınması hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırıdır. Demokratik sistemlerde temel olan, millet iradesine saygıdır. Bu iradeye saygının korunması toplumsal güvenin tesisi ve demokratik düzenin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullanarak Özcan'ın gözaltına alınmasını eleştirdi.

Tanal: "Apar topar gözaltına alınması hukuki değil, siyasidir"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın cumartesi sabahı apar topar gözaltına alınması hukuki değil, siyasidir. CMK açık: İnsan önce ifadeye çağrılır. Kaçma şüphesi yoksa gözaltı uygulanmaz. Ortada kaçma yok, davete gitmeme yok. Peki bu cumartesi sabahı acele neden? Seçilmiş belediye başkanını şafak vakti almak, hukuku değil talimatı gösterir. Anayasa'nın 2. maddesi hukuk devletini, 19. maddesi kişi özgürlüğünü güvence altına alır. Öğrenciye burs vermeyi suç gibi göstermek, seçilmişlere gözdağı vermektir. Bu millet iradesine operasyonu kabul etmez. Hukuk herkese eşit uygulanacak. Bu keyfiliğin hesabı mutlaka sorulacak."

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Akın ne zaman Gürleyecek diye beklerken, haber Bolu'dan geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şaşırdık mı? Hayır. Bekliyormuyduk? Evet. Susacakmıyız, tek adım geri atacakmıyız? Hayır" ifadelerini paylaştı.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, de Tanju Özcan'ın yanında olduğunu belirterek, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, ifadeye çağırılabilecekken jandarma tarafından gözaltına alındı. Herkes yargılanabilir ama halkın iradesiyle seçilen başkanlara daha özenli olunmalı. Başkanımızın yanındayız" ifadeleriyle sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Belediye başkanlarımıza dönük iktidar saldırısı Bolu belediye başkanımız Tanju ÖZCAN ile devam ediyor. Kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyorum. Belediye başkanlarımızı rahat bırakın. Bu halk zulmünüze gerekli yanıtı sandıkta verecek. Erken seçim istiyoruz. Halktan kaçmayın. Erken seçim dertlerin dermanıdır" değerlendirmesini yaptı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Özcan'ın yalnız olmadığını belirterek, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan bu sabah ifadeye çağrılabilecekken operasyonla gözaltına alındı. İddia, bazı marketlerden zorla bağış alındığı yönünde. Oysa kamuoyuna açık toplantılarla gönüllü bağış toplanmış, karşılığında belediyenin reklam alanları kullandırılmış ve elde edilen kaynak öğrenciler için burslara, ihtiyaç sahipleri için sosyal desteklere aktarılmıştır. Buna rağmen sabah baskınıyla gözaltı yapılması, elbette ki hukuki değil siyasidir. Muhalefet belediyelerine yönelik bu operasyon zinciri artık tesadüf değildir. Amaç adalet değil, baskı kurmak ve itibar suikasti yapmaktır. Bolu yalnız değildir, Tanju Başkan yalnız değildir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çağrıldığında gidip ifade verecek bir belediye başkanını, Tanju Özcan'ı sabaha karşı evinden almak; hukukun gereği değil, siyasi bir tercihtir. Polisle değil jandarmayla yapılan bu gözdağı, iktidarın korkusunun ve tahammülsüzlüğünün geldiği noktayı göstermektedir. Halk desteğinin eridiğini gören AKP iktidarı, demokratik rekabet yerine baskıyı büyütmeyi tercih ediyor. Seçilmişlere yönelik bu uygulamalar, sandıkta kaybettiklerini yargı ve güvenlik gücü üzerinden telafi etme çabasından başka bir şey değildir. Ne yaparsanız yapın; halkın iradesini bastıramayacaksınız. İlk seçimde gideceksiniz."

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da "Bolu'da halkın oylarıyla seçilmiş, makamı da adresi de belli olan Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın gün ağarmadan jandarma baskınıyla gözaltına alınması; hukuk devleti ilkeleriyle değil, siyasi baskı anlayışıyla açıklanabilir. Demokratik meşruiyeti sandıktan alan bir iradeye yönelik bu tür adımlar, toplumsal vicdanda karşılık bulmaz. Yıllarca "milli irade" dediler, kaybedince de milli iradeye darbeler yaptılar. AKP'nin gerçek yüzü budur. Seçilmiş iradeye sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmaktır. Başkanımızın yanındayız" paylaşımında bulundu.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, "Tanju Özcan'ın jandarma eşliğinde gözaltına alınması, son dönemde özellikle muhalefet belediyelerine yönelik sistematik baskı politikasının yeni bir örneğidir. Seçilmiş belediye başkanlarını sabah operasyonları ve güvenlik güçleri eşliğinde kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak; hukukun gereği değil, siyasi tercihtir. Yargı, iktidarın sopası haline getirilemez. CHP'li belediyeleri hedef alan bu uygulamalar, yalnızca kişileri değil, milyonlarca seçmenin iradesini hedef almaktadır" diye sitem etti.

CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri ve ilçe belediye başkanları da Özcan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.