Tanrıkulu, Adana'da tutuklu 3 başkanı ziyaret etti, tutuklamaları siyasi buldu - Son Dakika
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Tanrıkulu, Adana'da tutuklu 3 başkanı ziyaret etti, tutuklamaları siyasi buldu

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Tanrıkulu, Adana\'da tutuklu 3 başkanı ziyaret etti, tutuklamaları siyasi buldu
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adana'da tutuklu Yenişehir, Mezitli ve Silifke belediye başkanlarını ziyaret etti. Tanrıkulu, başkanların hukuki değil siyasi nedenlerle cezaevinde olduğunu savunarak iddiaların tutuklamayı haklı kılmadığını öne sürdü.

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adana'da tutuklu bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u ziyaret etti.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Adana Suluca Cezaevi'nde Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i, Kürkçüler Cezaevinde ise Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u ziyaret etti.

Tanrıkulu, "Bir kez daha altını çiziyoruz; belediye başkanlarımız, hukuki değil, siyasi nedenlerle cezaevindeler. Haklarındaki iddiaların hiçbiri soruşturmayı ve tutuklamayı haklı kılacak nitelikte değil. Bu soruşturmaları yürütenler de talimatını verenler de bunu biliyor. Biz de biliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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