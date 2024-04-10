Tarifsiz acıların olduğu kentte hüzünlü bayram
Adıyamanlıların bayramı mezarlıkta göz yaşı dökerek geçiyor
ADIYAMAN - Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem bölgesi Adıyaman'da, Ramazan Bayramı buruk ve acı dolu geçiyor.
6 Şubat depremlerinde binlerce insanın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Adıyaman'da, Ramazan Bayramının birinci gününde vatandaşlar mezarlığa akın etti. Acı, hüzün ve göz yaşlarının akıp gittiği mezarlıkta kimi sevdiklerinin mezar taşlarına sarılıp ağladı, kimi dua etti kimi ise sevdiklerinin mezarına bakarak donup kaldı. Bayramı hüzün ve kederli bir şekilde geçiren Adıyamanlılar, aynı felaketin bir daha yaşanmamasını ve artık bayramı bayram tadında yaşayamadıklarını vurguladı.
Gözyaşları içerisinde birlik ve beraberlik mesajları veren vatandaşlar, depremden sonra her bayram olduğu gibi bu bayramda da kaybettikleri sevdikleri için dua etti.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bayram namazının ardından görev başındaki Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Vali Çiftçi, Kahraman Mehmetçik'in bayramını kutladı.
CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
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