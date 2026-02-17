Tarık Rahman Bangladeş'in Yeni Başbakanı Oluyor - Son Dakika
Tarık Rahman Bangladeş'in Yeni Başbakanı Oluyor

17.02.2026 12:18
Bangladeş Milliyetçi Partisi lideri Tarık Rahman, 17 yıl aradan sonra ülkesine dönerek başbakanlık görevine hazırlanıyor.

Bangladeş'teki seçimlerin galibi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Tarık Rahman, 17 yıllık sürgün hayatının ardından ülkenin yeni başbakanı olmaya hazırlanıyor.

Bangladeş'te 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde, 3'te 2 çoğunluğu elde eden BNP'nin lideri Tarık Rahman'ın hayatı merak konusu oldu.

Tarık Rahman, BNP'nin kurucusu ve eski Devlet Başkanı Ziyaur Rahman ve Begüm Halide Ziya'nın oğlu olarak 20 Kasım 1965'te Dakka'da dünyaya geldi.

Rahman'ın babası Ziyaur Rahman, 1981'de bir suikasta kurban gitti. Babasının vefatının ardından partinin başına geçen annesi Halide Ziya, "Bangladeş'in demokratik yollarla seçilen ilk kadın başbakanı" olarak tarihe geçti.

Tarık Rahman da bu süreçte partisi BNP içinde giderek önem kazandı. Ancak Rahman'ın yükselişi, 2007'de yolsuzluk suçlamaları ve beraberinde gelen tutuklama kararıyla sekteye uğradı.

Yaklaşık 18 ay boyunca cezaevinde kalan Rahman, sağlık sorunları gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasının ardından 2008'de Londra'ya yerleşti.

Burada faaliyetlerine devam eden Rahman, 2018'de annesi Halide Ziya'nın hapse girmesiyle partinin Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Rahman, BNP'yi Londra'dan yöneterek muhalefetin en güçlü sesi olmayı başardı.

Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in devrilmesiyle Rahman'ın Bangladeş'e dönüşünün önü açıldı. Rahman, 25 Aralık 2025'te, 17 yıllık sürgün hayatının ardından Dakka'ya döndü.

Ülkeye dönüşünden yalnızca 5 gün sonra annesi Begüm Halide Ziya'yı kaybeden Rahman, 9 Ocak itibarıyla BNP'nin liderlik koltuğuna oturdu.

Rahman, 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde elde ettiği başarının ardından ülkenin yeni başbakanı olmaya hazırlanıyor.

Rahman ve milletvekilleri parlamentoda yemin etti

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Seçim Komisyonu Başkanı AMM Nasir Uddin liderliğinde milletvekilleri parlamentoda bir araya geldi.

Parlamentonun Güney Meydanı'nda düzenlenen törende, Rahman ve diğer milletvekilleri, ardından Anayasa Reform Komisyonu üyeleri yemin etti.

Törene, 1000'den fazla yerli ve yabancı konuk katıldı. Tören dolayısıyla parlamento binası çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yeni kabine üyelerinin yemin töreninin öğleden sonra yapılması planlanıyor.

Bangladeş'te genel seçim

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere 12 Şubat'ta sandık başına gitmişti.

Parlamentoda 3'te 2 çoğunluğu elde eden BNP, seçimlerin galibi ilan edilmişti.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım 2025'te Hasina'yı,"insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA

