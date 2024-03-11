Tarım ve Orman Bakanı: Biz gelecek nesiller için çalışan bir iktidarız - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: Biz gelecek nesiller için çalışan bir iktidarız

Tarım ve Orman Bakanı: Biz gelecek nesiller için çalışan bir iktidarız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye gitmek için çalıştıklarını belirterek, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştıklarını söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için daha çok çalışacaklarını ve 2053 ve 2071 hedeflerinin olduğunu vurguladı. Ayrıca, uzay çalışmaları ve savunma sanayisi gibi konularda da Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın bir gönül birlikteliği olduğunu vurgulayan Yumaklı, Polatlı'da Cumhur İttifakı adayına destek vereceklerini ifade etti.

11.03.2024 15:25
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye gitmek için çalıştıklarını belirterek, "Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir iktidar olduk." dedi.

Yumaklı, AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 22 yıldır vatandaşın hayat standartlarını ileriye taşımaya çalışan bir iktidar olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için daha çok çalışacaklarını aktaran Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye gitmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir iktidar olduk. O yüzden bizim 2053 ve 2071 hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, uzay çalışmaları başladığında bazı kesimlerin "hadi canım" dediğine işaret ederek, "Yaptığımız çalışmalardan sonra biz biliyoruz ki bugün binlerce evladımızın uzayla ilgili bir tahayyülü var." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkati çeken Yumaklı, "Daha önce parasını ödediğimiz halde ihtiyacımız olan savunma malzemelerini vermekte ayak sürüyenler, bugün Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağını konuşur ve dünyada bunun dengeleri değiştireceğini her fırsatta ifade eder oldular. Bunlar hem bizlerin hem de gelecek nesillerin bu ülkede özgürce yaşayabilmesinin teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Cumhur İttifakı'nın bir gönül birlikteliği olduğunun altını çizerek, Polatlı'da Cumhur ittifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı'ya her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Menfaat birlikteliği olanların çil yavrusu gibi dağıldıklarını gördüklerini belirten Yumaklı, "Vatandaşımız 31 Mart'ta her zaman kendisiyle olacak adaylara inşallah oyunu verecektir. Biz de bu anlamda Polatlı'da bu görevi Levent Çağlancı kardeşimize tevdi edeceğinize inanıyorum." dedi.

" Ankara'yı ismine yakışır dünya başkenti yapma çabasındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta da ülkenin gücüne güç katmak için çalıştıklarını bildirerek, "Ankara'yı ismine yakışır bir dünya başkenti haline getirme, Polatlı'yı da tarım ve hayvancılıkta çok ileriye götürme çabasındayız. Ayrıca Turgut Altınok Ankara'yı alırsa her emeklimize 5 bin lira sosyal destek projesi var, inşallah onu da yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise Polatlı'da yapılacak çalışmalara Bakanlığın destek vereceğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın, ilçeyi daha ileriye götürecek çalışmalar yapacağını söyledi.

Yumaklı, MHP Seçmen İletişim Merkezi ile Polatlı Ticaret Borsası'nı ziyaret etti ve Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı. Bu programlar basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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