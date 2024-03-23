Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da çiftçilerle iftar programında bir araya geldi.
Bakan Yumaklı, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan ayının mübarek olmasını diledi.
Çukurova'nın bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, Adana'nın gastronomide de bir numara olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in önemli projelerini kendisinden dinlediğini kaydeden Yumaklı, "Fatih Mehmet Kocaispir'in Adana'nın refahıyla ilgili söyledikleri her şeyin yanında mutlaka biz de olacağız. Onun sözü bizim sözümüzdür." dedi.
Programda, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir de konuşma yaptı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 'Yuvamız İstanbul' kreşlerinden yararlanan çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. İmamoğlu, çocukların ve kadınların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacaklarını söyledi ve yeni dönem projelerini açıkladı.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile yarın finalde karşı karşıya gelecek. Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Keşan'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve bu durumun istihdam artışına yol açtığını belirtti. Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin Edirne'deki önemli konumunu vurgulayarak, hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımları ve esnaflara sağlanan kredi desteğini anlattı. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyüme, ihracat ve savunma sanayi alanındaki başarılarına da değinen Bakan Bolat, ülkenin geleceğine yönelik umutlu olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un hizmete açılması gerektiğini belirterek, bu konuda daha fazla zaman kaybedilemeyeceğini ifade etti. 5 yıl boyunca bu fırsatı kaçırdıklarını ancak bir 5 yıl daha bekleyemeyeceklerini söyledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nde 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Rallide toplamda 16 araç yarış dışı kaldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ, amatör kameraya yansıdı. Bölgede etkisini sürdüren yağış, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Uzungeçit beldesinde aşırı yağışlar sonrası çığ meydana geldi. Yüksek rakımlı bölgeden belde merkezine düşen çığ amatör kameraya yansıdı.
İzmir'deki üniversitelerde eğitim gören Filistinli öğrenciler, Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya gelerek iftar yaptı. Gazzeliler'in de bulunduğu 25 civarındaki öğrenci, Bilal Saygılı Camisi bahçesindeki çadırda bir araya gelerek sohbet etti ve vakit geçirdi. Dernek temsilcisi Recep Kara, Gazze'den gelen öğrencilere destek olmak amacıyla iftar verdiklerini belirtti. İzmirli hemşehrileriyle birlikte iftar vermenin birlik ve beraberliği göstermek için önemli olduğunu vurgulayan Kara, en büyük dileklerinin Gazze'deki savaşın sona ermesi olduğunu dile getirdi. Gazzeli öğrenci İmad Alabadla ise İzmir'de okuyan Gazzeliler olarak bir araya gelerek iftar yapmanın kendilerine büyük destek olduğunu ve davet için teşekkür etti.
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