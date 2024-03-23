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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da çiftçilerle iftar programında bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

Çukurova'nın bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, Adana'nın gastronomide de bir numara olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in önemli projelerini kendisinden dinlediğini kaydeden Yumaklı, "Fatih Mehmet Kocaispir'in Adana'nın refahıyla ilgili söyledikleri her şeyin yanında mutlaka biz de olacağız. Onun sözü bizim sözümüzdür." dedi.

Programda, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir de konuşma yaptı.