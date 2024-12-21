Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Daha önce adım adım gidiyorduk, şimdi adımlarımızı açarak, koşarak hedeflerimize gideceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda milletimizle birlikte kutlu yürüyüşü oluşturarak hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Yumaklı, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'nde, Kastamonu evladı olarak kongreye katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında önemli işlere imza atacaklarını belirten Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı'nda bütün hedeflerimizi bundan önceki 22 yılda nasıl yaptıysak, bundan sonra da gerçekleştirmiş olacağız. AK Parti davasına gönül vermiş arkadaşlarımın bu hedefe ulaşmayı herhangi bir zorluk olarak görmediğini biliyorum ve bununla gurur duyuyorum. AK Parti ve kadroları, milli savunma teknolojilerinden sağlığa, TEKNOFEST'ten tarımsal yatırımlara kadar birçok konu, saymakla bitiremeyeceğimiz birçok hususu bu ülke adına gerçekleştirmiş oldu. Şimdi 22 yıldır yaptıklarımızın çok daha ötesine gitme vakti. Daha önce adım adım gidiyorduk, şimdi adımlarımızı açarak, koşarak hedeflerimize gideceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda milletimizle birlikte kutlu yürüyüşü oluşturarak hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Kastamonu'nun AK Parti iktidarları döneminde kalkınma hamlesinden nasibini aldığını dile getiren Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak memleketimizin tarım ve orman alanındaki bütün hususlarına vaziyet ettik. Son 22 yılda Kastamonu'ya sadece bizim bakanlığımızın yapmış olduğu yatırımların toplam tutarı 34 milyar liradır. Onların hayal edemediklerini bile yaptık. Türkiye'nin 81 ilinde, 925 ilçesindeki AK kadrolar bulundukları yere katkıda bulunmak için çalıştı. Kastamonu'da da öyle oldu. Kastamonu'nun tarımsal hasılası tam 24 kat arttı ve 14,2 milyar liraya yükseldi. Devrekani ilçesinde inşa edilen Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar önümüzdeki sene içinde tamamlanacak." diye konuştu.

ORKÖY kapsamında yapılan desteklere ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Kastamonu'da yaklaşık 500 aileye ORKÖY kapsamında yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 milyon lira kaynak ürettik. Bütün Türkiye'de bu rakam 2 milyar 250 milyon lira. Bunun müjdesini de burada vermiş olalım. Hizmet etmiş, ormanda çalışmış, emek sarf etmiş, ter dökmüş olan kardeşlerimizin emeklerinin bedeli olarak onlara 3 milyarın üzerinde gelir sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

"Bal üretimi yapanların başka işlere iştirak etmelerine izin vermeyeceğiz"

Bal ve arı ürünleri işleme ve dolum yerlerinde başka hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Gıdamızla alakalı usulüne uygun üretim yapmayanları, sizlerin emeği olarak verdiğiniz paranın karşılığında taahhüt ettiği ürünleri vermeyenleri 2023 yılında ikaz ettik. 2024 yılı içinde de çok yoğun denetime başladık. Yakaladıklarımıza en ağır cezaları uyguladık, firma isimlerini ve markalarını afişe etmeye başladık. Bal da bunlardan bir tanesiydi. Son dönemde bu konuyla ilgili çok yoğun şikayet vardı. Yeni sisteme onları da dahil ettik. Bütün sektörü töhmet altında bırakmak doğru değil ancak milletimizin gıdasına, gıdayı güvenilir olarak elde etme hakkına göz dikenlerin hiçbir zaman gözyaşlarına bakmayacağız, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Bal ile ilgili uygunsuzluk yapılan yerlerde şunu gördük, bal paketleme tesislerinde başka ürünler de üretiliyordu. Gittiğimiz zaman, 'Biz onu bal için kullanmayacağız, reçel yapıyorduk' gibi şeyler söylüyorlardı. Buradan bunun da duyurusunu yapmış olalım; bal üretimi yapanların başka işlere iştirak etmelerine izin vermeyeceğiz. Bal üretiminde Türkiye dünyada ikinci. Buradaki potansiyeli görüp vatandaşımızın emeğine göz dikenlere hiçbir zaman göz açtırmış olmayacağız."

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da iki yeni bal ormanı daha kuracaklarını da sözlerine ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da daha önce "2023 hedefleri" dediklerini, bu hedeflerini dünya lideri genel başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Emin olun, 2053 ve 2071 hedeflerini de Allah'ın izniyle sizler gerçekleştireceksiniz. Dün bize hayal olarak gelenler bugün bir hakikat, gerçek olarak karşımızda duruyor. Nasıl Halep, Hama, Humus, Şam aslıyla buluştuysa, orada bütün kardeşlerimiz yurtlarına, evlerine, yuvalarına geri döndüyse, Allah'ın inayetiyle, izniyle AK kadroların, Cumhur İttifakı'nın sağlam iradesi ile Cumhurbaşkanı'mızın büyük liderliği ile Gazze de Filistin de Kudüs de çocuklarıyla, aslıyla mutlaka ama mutlaka buluşacak." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma canlı olarak salonda izlendi.

Kongreye, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, MHP İl Başkanı Emre Şahin, AK Parti İl Koordinatörü İsmail Altınöz ile partililer katıldı.