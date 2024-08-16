Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat'taki orman yangını hakkında açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, yaklaşık 700 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini düşünüyoruz. Yumaklı, meteorolojik verilerin bugün, cumartesi ve pazar gününün 'yüksek risk olduğunu' gösterdiğini, vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.

16.08.2024 11:42
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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat'taki orman yangını hakkında açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini düşünüyoruz" dedi. Yumaklı, meteorolojik verilerin bugün, cumartesi ve pazar gününün "yüksek risk olduğunu" gösterdiğini, vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat'taki orman yangını hakkında basın açıklaması yaptı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, yangının sebebinin yol kenarında yer alan bir elektrik direğinin patlaması sonucunda çıkan kıvılcımın ormana sirayet etmesiyle gerçekleştiğini söyledi.

Yumaklı, yaklaşık 700 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini düşünüldüğünü ve tarihi alanların yangından etkilenmediğini kaydetti. Yumaklı, hava durumu nedeniyle önümüzdeki üç gün içerisinde ormanlarda yangın çıkma ihtimalinin fazla olduğunu ifade ederek dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Manisa Gördes, Bolu Göynük ve İzmir Karşıyaka'da çıkan orman yangınları hakkında da açıklama yapan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Manisa Gördes'teki yangın kırsal alandan başlayıp ormanlık alana geçmişti. Burada 14 Ağustos'ta başlayan bir başka yangın vardı, bu kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeden yaklaşık sekiz kilometre ilerde yeni bir yangın daha başladı. Bu hem nemin düşük olması hem şiddetli rüzgar sebebiyle ki yaklaşık 700 kilometre üzeri ölçüldü zaman zaman, yangın büyüdü. Arkadaşlarımız alevlerle mücadele ediyor. 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 440 personelle müdahale devam ettik. Gece boyunca müdahale devam edildi. An itibariyle yüzde yüz kontrol altına alındı diyemiyoruz çünkü çok küçük bir alan kaldı. Kısmen kontrol altına alındı ancak gün içerisinde inşallah güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu Göynük'teydi. Bu yangın 12.41'de meydana geldi, ilk müdahale 12.50'de gerçekleştirildi. İlk andan itibaren 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel sevk edildi. Diğer yangınlarda olduğu gibi gece boyunca buraya devam etti. Takviye hava araçlarıyla birlikte müdahale devam ediyor. Kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz ancak çalışmalar iyiye gidiyor. Bitki örtüsünün farklı yapıda olması sebebiyle yanan alan ile çıkan duman arasında orantısızlık var. Ben de oradaki çalışmaları incelemek için Bolu'ya gideceğim. İzmir Karşıyaka'da da arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Bir sorun olacağını ön görmüyoruz. Diğer yangınlara kıyasla daha küçük olduğu için fazla detay vermeyeceğim. Gün içerisinde bilgilendirme yapılacak.

"Bu üç gün alarm durumundayız. Vatandaşlarımızın hassasiyetini rica ediyoruz"

Dün belirtmiş olduğum bir husus vardı. Meteorolojik veriler bugün, cumartesi ve pazar yüksek risk olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla biz orman teşkilatı, valiliklerimiz, kamu kurumlarımız olarak bu üç gün alarm durumundayız. Düşük nem, yüksek şiddetli rüzgar ve yüksek derecede hava sıcaklığı bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istiyorum. Bizlerin müdahale kabiliyeti bir yere kadar vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. Bu nedenle bu üç gün ve hatta 15 Eylül'e kadar bu hassasiyeti rica ediyorum."

Kaynak: ANKA

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