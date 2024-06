(İZMİR)- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İzmir'de 22 yangın çıktı

Güncel

(İZMİR)- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de 22 olmak üzere Türkiye genelinde toplamda 44 yangın çıktığını söyledi. İzmir'in iki ilçesindeki yangınlarla ilgili müdahalelerin devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, Selçuk yangınında 350 hektar, Menderes yangınında ise 150 hektarın etkilendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın bölgesinde açıkalamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin yedi farklı şehrinde çıkan yangınlarda hasar gören yerlerle alakalı alanlarla ilgili o illerin sakinlerine vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Türkiye genelinde 30'u kırsal yani orman dışı yangın olmak üzere 44 adet yangın çıktı. Bunlardan 11 tanesi bizim yüksek risk grubunda gördüğümüz yangınlardan oluşuyordu. 6 tanesiyle ilgili çok şükür ki gereken müdahaleler yapıldı. Onlar şu anda herhangi bir risk teşkil etmiyor ve kontrol altına alındı. Halihazırda İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Susurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlarda da şu an için herhangi bir tehdit bulunmuyor. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. İzmir Menderes ve Selçuk'ta başlayan yangınlarla ilgili de arkadaşlarımız müdahalelerine devam ediyorlar. Menderes'le ilgili enerji büyük ölçüde düşürülmüş durumda ama henüz kontrol altında değil. Selçuk'ta iki bölgede arkadaşlarımız yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar. Herhangi bir risk söz konusu değil. Hem yerleşim yerleri açısından hem de diğer farklı konaklama tesisleri açısından. Ancak dediğim gibi bu müdahaleler sarp arazinin de olması sebebiyle arkadaşlarımız müdahalelerine devam ediyorlar.

"İzmir'de 9'u orman 13'ü orman dışı olmak üzere toplamda 22 yangın çıktı"

Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 arkadaşımızla müdahalede bulunduk. Hava kararınca özellikle gece görüş helikopterleri 3 adet şu anda seslerini duyuyorsunuz. Bu helikopterlerle müdahale ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500'e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360'a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca bu sayı Menderes için söylüyorum 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor. Birbirlerine yakın iki bölgeden bahsediyoruz. Aralarında 20 kilometre var. Zaman zaman arkadaşlarımız koordinasyondaki arkadaşlarımız gerekli olan yerlere hava araçlarını ya da kara araçlarını çekebiliyordu gün boyu sayılar iki yangın arasında değişti. Selçuk Kuşadası yolu hali hazırda kapalı. Herhangi bir tehlike söz konusu olmayıncaya kadar da kapalı duracak. Bunun açılmasını açıklayacağız. Bugün İzmir'de 9'u orman 13'ü orman dışı olmak üzere toplamda 22 yangın çıktı. Ben burada hakikaten gün içerisinde de yangın yönetim merkezimizden her birini çok yakından da takip ettik bu yangınların.

"Yangınların yüzde 90'nın insan kaynaklı"

Artık havaların ısınması ile alakalı çok üst seviyeye geldiğimiz bu günlerde mutlaka ama mutlaka çok daha tedbirli ve hassas davranılması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Bizler her zaman ifade ettiğimiz gibi, yangınların yüzde 90'nın insan kaynaklı olduğunu da ifade ediyoruz. Bütün bunların aslında basit tedbirlerle bu hale gelmesini engellemek mümkün. Bunları her seferinde ifade ediyoruz ama hakikaten belli bir sıcaklıkların yükselmesi, rüzgarların artması, nemin çok düşük olması, bu yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor ve önümüzdeki günler hatta Temmuz ve Ağustos ayları Eylül'ün on beşine kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde özellikle üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Özellikle istirham ediyorum buradan.

"Menderes'teki yangın hobi bahçesinden çıktı"

Bu yangınların çıkma sebepleriyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. Bir tanesi hariç. O da İzmir Menderes'teki çıkan yangın maalesef ki bir hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. Bir daha söylüyorum insan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken biz hala 2024 yılının haziranında hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından yazık hem de ülkemizde ülkemizin kaynakları açısından yazık. Hem de şu ekosistem içerisinde dünyayı paylaştığımız, hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık. Ben halihazırda yaklaşık 350 hektar, şu anda bulunduğumuz Selçuk yangınıyla ilgili etkilenen alan ve 150 hektar da İzmir Menderes için etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum. Bunun altını çizelim. Etkilenen alan demek, tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak. Hep söylüyoruz bu yangınların inşallah bu da geçecek. Geçmiş olsun diliyorum. Tekrar tekrar İzmir'e. Başta sayın Valimiz olmak üzere ve diğer kolluk kuvvetlerimiz, AFAD, özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum. Destek kuvvetlerini de talep ettik ve hızlıca bize gönderdiler. Yine hakeza belediyeler, onlar da bütün güçleriyle bu yangını söndürmek üzere destek veriyorlar. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, özel olsun ya da başka türden hiç fark etmez bizlerin koordinasyonuna girerek bu yangının söndürülmesinde bizlere destek veren kimler varsa herkese çok teşekkür ediyorum. İlerleyen saatlerde umuyorum ki bu şekliyle müdahale devam etttiğinde buralardan da güzel haberler vereceğiz."

"Müdahaleler pozitif yönde etkisini gösteriyor"

Soruları da yanıtlayan Bakan Yumaklı, yangının başladığı ilk saatlere göre ilerleme durumuna ilişkin "Her saat geçtikçe buradaki müdahaleler pozitif yönde etkisini gösteriyor. Ama rüzgarın aniden çıkması. Biz burada 17-20 kilometre hızda bir rüzgarı konuşurken aslında darbeli rüzgar dediğimiz birdenbire şiddetini arttırması bizi tedbirli konuşmaya sevk ediyor. Bu konuda bizim orman teşkilatımız ve bağlı kuruluşlarımız, AFAD, diğer kuruluşlarımız bu tür olaylarda çok iyi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Umuyorum ki dediğim gibi ilerleyen saatlerde daha güzel haberleri verebileceğiz. Ama şimdi biz arkadaşların işlerini yapmalarını bekleyeceğiz. Hakikaten şu anda orada canını dişine takmış oradaki bir ağacı bile kurtarmak için o yangınların alevin içerisine giren arkadaşlarımız var. Onların işlerini daha iyi yapmaları için buradayız. Onlarla birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarını bitirmelerini bekleriz"

Selçuk yangınına ilişkin sabotaj ihtimalinin sorulması üzerine ise Bakan Yumaklı, "Bu tür olaylarda biz kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarını bitirmelerini bekleriz. Ben size sadece kesin ve net olan bir tanesini söyledim. Onlar da herhalde İçişleri Bakanlığımızın, valiliğimizin açıklamalarıyla açıklığa kavuşacaktır. Şu anda onlar için benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Çünkü bilmiyorum" diye yanıt verdi.