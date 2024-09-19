Tarımın Kadın Yıldızları Projesi Ödüller Kazanıyor

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DONDURULMUŞ gıda markası SuperFresh'in, tarımda fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın iş gücünü görünür kılmak amacıyla yürüttüğü 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesi, Sustainable Brands Türkiye 2024 etkinliğinde ele alındı. Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin: Tarımın Kadın Yıldızları panelinde, "Raporlar tarım alanında çalışan kadınların yaklaşık yüzde 80'inin ücret almadan bu alanda çalıştığını ortaya koyuyor. 150 bin ton zirai ürün hacmiyle Türkiye'nin en büyük tarım tedarikçilerinden biriyiz. 2022'de başlattığımız bu projeyle kadın çiftçilerimizi destekliyoruz. 3 yılda yüzde 100 artış hedeflediğimiz kadın çiftçi oranına 1 yılda ulaştık. Kadın çiftçilerimize onarıcı tarım odağında yapay zeka, finansal ve ekolojik okuryazarlık ile girişimcilik eğitimleri veriyoruz" dedi.

Akademi-sanayi- sivil toplum iş birliği açısından etkili bir örnek teşkil eden projede yapılan çalışmalar ve tarım alanında akıllı çözümler sunan sosyal girişim Tabit ile sahadaki iş birliğine ilişkin detaylar aktarıldı. Projenin gelecek dönem hedeflerinin aktarıldığı panelde, Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç'a Tabit kurucusu Tülin Akın ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Tamer Atabarut eşlik etti.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ'

Kerevitaş olarak çevresel performansın yanı sıra fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağında kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Altınkılınç, "Sosyal sürdürülebilirlik alanında dönüştürücü etkimizi pekiştirecek projeler geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Türkiye'de bu alanda çalışan kadınların yüzde 80'i ailelerine ait tarlalarda ücretsiz çalışıyor. Bu iş gücünün potansiyelini ortaya çıkarmak ve kadınları desteklemek amacıyla Tarımın Kadın Yıldızları projesini başlattık" dedi.

'TARIMIN KADIN YILDIZLARI KISA ZAMANDA DİKKAT ÇEKEN VE İLHAM VEREN BİR YOLCULUĞA DÖNÜŞTÜ'

Altınkılınç, "150 bin ton ürün hacmiyle Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinden biriyiz. 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle başlattığımız projeyle, desteklediğimiz kadın çiftçi oranını 3 yılda yüzde 100 artırmayı hedefledik, bu hedefimize 1 yılda ulaştık. Projemiz kısa sürede globalde de 8 ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz Eylül'de BM'deki özel oturumda örnek proje olarak sunuldu. Doğru yolda olduğumuzu gösteren bu ödüller bizi daha da yüreklendirdi. Bu sebeple bu yıl projenin ikinci etabında deyim yerindeyse 'vites büyüttük' ve daha fazla sayıda kadın çiftçiye ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni dönemde, tohum seçiminden hasada kadar her aşamada yanında olduğumuz kadın çiftçilerimize proje paydaşımız Tabit ile birlikte yapay zeka, finansal ve ekolojik okuryazarlık ile girişimcilik eğitimleri vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altınkılınç, IPSOS ve Boğaziçi Üniversitesi ile yaptıkları Sosyal Etki Araştırması hakkında şunları söyledi: "Araştırma ile projenin ortaya koyduğu güçlü

etkinin yanı sıra Türkiye'de tarıma bakış, tarımda kadının rolü gibi önemli konularda içgörüler elde ettik. Bu araştırmaya dahil olan kadınların tamamı, Tarımın Kadın Yıldızları'nın hayatlarında önemli ve olumlu bir değişim yarattığını, finansal teşviklerin ekonomik özgürlüklerini ve özgüvenlerini artırdığını belirtti. Yeni dönemde Tabit'in başarılı saha çalışmalarını ve geniş çiftçi ağını, SuperFresh'in gücüyle birleştirerek daha çok kadın çiftçimizi 'Tarımın Kadın Yıldızları' arasına katacağımıza inanıyoruz."