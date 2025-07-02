Tarımın Kartalı Robotu İle Maliyetler %70 Düştü - Son Dakika
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Tarımın Kartalı Robotu İle Maliyetler %70 Düştü

Tarımın Kartalı Robotu İle Maliyetler %70 Düştü
02.07.2025 10:51
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Namık Kemal Üniversitesi, tarımda maliyetleri %70 azaltan 'Tarımın Kartalı' robotunu geliştirdi.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen ve 9 öğrenciden oluşan 'Güneşinoğlu' isimli teknoloji takımı, tarım arazilerinde tespit ettiği böceklere ve otlara ilaç atıp, üretim maliyetini yüzde 70 oranda azaltan Tarımın Kartalı (Agro Eagle) isimli robot geliştirdi. Robotla, İtalya'da gerçekleştirilen 'Field Robot Event' yarışmasından birincilikle döndüklerini söyleyen Çelen, "Bunun en büyük avantajı, çiftçilerimizin maliyetlerini düşürmek şeklinde yansıyor. Bu araç yarın kullanıldığında tarımsal üretimde maliyetlerin yüzde 70 oranında azalabileceğini düşünmekteyiz" dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyomühendislik Fakültesi öğrencileri Mehmet Efnan Koyunlu, Berk Ermiş, Ece Atmaca, Akın Çelen, Tahmina Güzey, Mert Namlı, Sezgi Şahin, Aylin Rümeysa Aydoğan ve Nur Aleyna Şanlı'dan oluşan 'Güneşinoğlu' teknoloji takımı, tarım arazilerinde böcekler ve yabancı otları tespit edip ilaç atabilen robot yapmak için çalışma başlattı. Takım, aynı bölümde öğretim üyesi olan Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen liderliğinde, çalışmaları dört ayda tamamlandı. Tarımın Kartalı (Agro Eagle) isimli robotla, 9-12 Haziran'da İtalya'nın Milano şehrinde yapılan Field Robot Event yarışmasına katılan Tarımın Kartalı takımı, Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere, Norveç ve Hollanda'nın da bulunduğu 16 takım arasında birinci oldu.

'MALİYETİ YÜZDE 70 DÜŞÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Prof. Dr. Çelen, ürettikleri robotla tarımsal üretimde yüzde 70 oranında tasarrufu hedeflediklerini belirterek, robotun yedek parça dahil tamamen öğrenciler tarafından üretildiğini söyledi. Çelen, "Biyosistem Mühendisliği Bölümü olarak otonom hareket edebilen bir araç geliştirdik. Otonom araç demek insan hatalarını devre dışı bırakmak demek aslında. Tüm dünya bu konuda çalışmalar yapıyor. Biz de bu aracımızı yaklaşık dört aydır üzerinde yoğunlaşarak bu hale getirdik. Bütün yedek parça dahil, öğrencilerimizin ürettiği, yazılımını öğrencilerimizin geliştirdiği bir çalışma bu. Otonom araçları biz tarlaya soktuğumuzda insan hatalarını devre dışı bırakıyoruz. Bunun yanında böceği ve yabancı otu tanıyabiliyoruz. Tanıdığımız gibi böceğe böcek ilacı, yabancı otlara da ot ilacı atabiliyoruz. Bunu yaparken de böceklere küçük damlalar, yabancı otlara da büyük damlalar püskürtüyoruz. Bu tamamen kendi geliştirdiğimiz yazılımla sağlanıyor. Bu şekilde tarlaya attığımız pestisit miktarını düşürüyoruz. Bunun en büyük avantajı çiftçilerimizin maliyetlerini düşürmek şeklinde yansıyor. Bu araç yarın kullanıldığında, tarımsal üretimde maliyetlerin yüzde 70 oranında azalabileceğini düşünmekteyiz" dedi.

'ÇİFTÇİMİZ ÇOK RAHATLAYACAK'

Aracın, üreticinin işini kolaylaştıracağını belirten Çelen, "Böcekleri görerek nokta vuruşu yapacak. Baktığımızda klasik uygulamalarda tüm tarlaya ilaç atıyoruz. Fakat bizim robotumuz sadece zararlıyı gördüğünde ilaç atıyor. Bu da bir tarlaya 300 litre ilaç atarken bir litrelere düşeceği anlamına geliyor. Bugün biz pestisiti dolarla satın alıyoruz ama TL'yle kazanmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çiftçimizi çok rahatlatacağını düşünüyorum. Robotumuzu ayrıca meyve bahçelerinde de kullanabiliyoruz. Meyve bahçelerinde gezerken ağaçların koordinatlarını kayıt altına alabiliyor. Aynı zamanda ağacın üzerindeki meyveyi sayabiliyor. Buna ek olarak meyvenin de ne olduğunu belirtebiliyor. Böyle bir özelliğe sahip. Üzerinde UV ışınlarımız var. Bunları yayarak mantarları da tespit edebiliyoruz. Bu da böyle bir güzellik sağlıyor. Yarın hasat zamanına geldiğinde belki de bu robotu biraz daha geliştirip hasat işlemini de yaptırabileceğiz" diye konuştu.

'YARIŞMA UZUN BİR YOLCULUKTU'

Prof. Dr. Çelen, İtalya'daki yarışmanın, kendileri için uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, "Yarışma uzun bir yolculuktu, çocuklar yoruldular. Aslında iddialı da gittik. Çünkü tüm görevleri yapabiliyorduk. Fakat orada motorlarda çıkan sıkıntılar, uygulama alanının beklediğimiz alanın dışında olması, mısır tarlasında yürütüldü tüm çalışmalar. Yoğun geçti, hatta çocuklar iki gece hiç uyumadılar. Motorlarımız bozulmuştu, motorların içerisindeki dişlileri 3D printerden yaparak onları çalıştırmaya gayret ettiler ve tüm görevleri tamamladık diyebilirim. Ama dediğim gibi arkanızdaki bütçe çok önemli. Almanya da vardı. Almanya üç takımla gelmişti. Bizim robota harcadığımız maliyetle tek başına bir motor satın almışlardı. Bunlar da o yarıştaki farkı ortaya koymakta. 12 ülkeden 16 takımın olduğu bu yarışta bu görevi yaparak birinciliği aldık" ifadelerini kullandı.

'MUTLU VE GURURLUYUZ'

Takım kaptanı Tahmina Güzey, çok güzel bir projeye imza attıklarını söyleyerek, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ve hocama çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, gururluyuz, ülkemize böyle bir başarı getirdiğimiz için de ayriyeten onurluyuz. Takım arkadaşlarım da ben de bu robotu yapmak için gece gündüz çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Çiftçilere de şöyle bir kolaylık sağladığını ön görüyoruz. Bizim robotumuz böcek gördüğünde böcek ilacı, zararlı ot gördüğünde zararlı ot ilacı atıyor ve her ikisinin de miktarını ona göre ayarlıyor, hızlarını da ona göre ayarlıyor. Bu da hem ekonomiklik verimlilik açısından çok önemli bir faktör, bizim robotumuzda biçilmiş kaftan oluyor. Yani çiftçilerimizin hem cebini düşünüyoruz hem de çok işe yarayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'TÜRK ÇİFTÇİSİNİN GÖZÜ OLARAK KATILDIK'

Robotun yazılımı gerçekleştiren Berk Ermiş de "Çok güzel bir projeye imza attık, yurt dışında ülkemizi, üniversitemiz adına güzel başarı getirdik. Bu yazdığımız sistem çiftçilerin tüm sorunlarına destek olabilecek, çözüm oluşturabilecek bir sistem. Bu sistemi çok kısa bir sürede yazdık bizim için zor bir süreç oldu, dolayısıyla başardık ve mutluyuz. Robotumuzun en önemli özelliği aslında yabancı otları, böcekleri farklı farklı tespit ederek onlara özel ilaçlama yapabilmesi. Biz oraya Türkiye'deki çiftçilerin gözü olarak katıldık. Gerçekten de eksik olan bir sistemi tamamlamak için gittik ve bunu orada başardığımızı herkese kanıtladık" dedi.

Kaynak: DHA

Namık Kemal Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımın Kartalı Robotu İle Maliyetler %70 Düştü - Son Dakika

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