Tarkan iklim zirvesi için 'Uyan'ı yeniden yorumladı: İngilizce sürümün adı 'Wake Up' - Son Dakika
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Tarkan iklim zirvesi için 'Uyan'ı yeniden yorumladı: İngilizce sürümün adı 'Wake Up'

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Tarkan iklim zirvesi için \'Uyan\'ı yeniden yorumladı: İngilizce sürümün adı \'Wake Up\'
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Tarkan iklim zirvesi için \'Uyan\'ı yeniden yorumladı: İngilizce sürümün adı \'Wake Up\'
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Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde toplanacak BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde Tarkan, sözü ve müziği kendisine ait 'Uyan' şarkısının İngilizce versiyonunu hazırladı. 'Wake Up' adını taşıyan çalışmanın klibi, iklim değişikliğinin etkilerini gösteren görüntülerle bireysel ve toplumsal sorumluluğa vurgu yapıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü hazırlıklar kapsamında sanatçılar ve gönüllüler de iklim değişikliğine yönelik farkındalık çalışmalarına katılıyor.

ŞARKININ SÖZ VE MÜZİĞİ TARKAN'A AİT

Şarkıcı Tarkan, söz ve müziği kendisine ait olan "Uyan" isimli şarkısını iklim zirvesi için İngilizceye uyarlayarak "Wake Up" adıyla yeniden seslendirdi.

İKLİM KRİZİNE KARŞI HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

İklim değişiklikleri ve çevre sorunlarına ilişkin görüntülerin yer aldığı klipte, bireysel ve toplumsal sorumluluğun önemine dikkat çekiliyor.

Şarkının Türkçesinde "Uyan, uyan, dostum, uyan. Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan" sözleriyle zaman kaybetmeden harekete geçilmesi  gerektiği vurgulanıyor. Dayanışma ve ortak mücadele mesajlarının da yer aldığı şarkıda, iklim değişikliği karşısında umutsuzluğa kapılmadan birlikte hareket edilmesi çağrısı yapılıyor.

Türkiye, zirveye yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında daha önce de "Let's COP" isimli İngilizce bir şarkı hazırlamıştı. Tarkan'ın "Wake Up" çalışması da COP31 için gerçekleştirilen müzik projeleri arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA
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