Tarsus Belediyesi Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor

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Tarsus Belediyesi, ilçe genelindeki bozuk yolları yenilemek ve trafik akışını düzenlemek amacıyla asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Ali Boltaç, hizmette eşitlik ilkesine bağlı kalarak her mahalleye eşit hizmet sunacaklarını belirtti.

19.09.2024 11:26  Güncelleme: 12:37
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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfaltlama işlemlerini yerinde inceleyerek, çalışmalara destek verdi.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfaltlama işlemleri, ilçenin dört bir yanında bozuk yolların yenilenmesi ve trafik akışının düzenlenmesi hedefiyle sürdürülüyor.  Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yenice Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığını belirterek, "Tarsus'ta artık işler yolunda. Bozuk yol kalmayacak, her mahallemize eşit hizmet sunmak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye yetkilileri, 'hizmette eşitlik' ilkesine bağlı kalarak, tüm mahallelerdeki ihtiyaçları tespit ettiklerini ve öncelik sırasına göre çözümler ürettiklerini belirtti. Bu kapsamda hem ilçe estetiğine katkıda bulunmak hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için kapsamlı bir yol yenileme programı uygulandığı bildirildi.

Başkan Boltaç, "Hedefimiz, Tarsus'u modern bir ulaşım ağı ile donatmak ve her bireyin güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte, bu doğrultuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor
Kaynak: ANKA

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