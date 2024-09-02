Tarsus'ta 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Girişimi - Son Dakika
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Tarsus'ta 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Girişimi

Tarsus\'ta 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Girişimi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan M.K. (37), mahalle sakinleri tarafından dövülerek polise teslim edildi. Olayın ardından polis, M.K.'nin evinin bulunduğu sokakta güvenlik önlemleri aldı. Küçük kızın durumu psikolog gözetiminde incelenirken, ailesi M.K.'dan şikayetçi oldu. Mahalle muhtarı, olayın mahalleleri için son derece üzücü olduğunu belirtti.

02.09.2024 15:59
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulununca vatandaşların dövüp polise teslim ettiği M.K.'nin (37) gece taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis güvenlik önlemi aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi. Bu sırada bölgede içki içen bir grup, M.K.'yi fark edip, yanına gitti. Grup, şüpheliyi darbedip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, gece saatlerinde taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis ekipleri önlem aldı. Küçük kızın psikolog gözetiminde bilgisine başvurulurken aile de komşuları olan bekar M.K.'dan şikayetçi oldu.

Mahalle Muhtarı Murat Ulukanoğlu, "Mahallemizde olmaması gereken bir taciz olayı meydana geldi. Böyle bir şeyle mahallemizin adının anılması bizleri ve Tarsus halkını çok üzmektedir. Olayla ilgili emniyet mensuplarımızın çalışması sürüyor. Şu anda ekiplerimiz evin çevresinde gereken güvenlik önlemlerini aldı. Aileleri sükunete davet ettik. Bu çok üzücü bir olay bu olayın bir an önce neticelenmesini arz ediyoruz, çok üzülüyoruz keşke olmasaydı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Girişimi - Son Dakika

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