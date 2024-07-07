Tarsus\'ta Berdan Baraj Gölü\'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan K.K., belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, gündüz saatlerinde ilçedeki Berdan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Şişme lastikle göle giren K.K., rüzgarın etkisiyle gölün açıklarına sürüklendi. Göldeki adacığa çıkan K.K.'nın mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bot ile göle açılan ekipler, K.K.'yı bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkardı. Ekiplerce kurtarılan K.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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