Tartışmalı Üsküdar seçimi... Sibel Tan Çetinkaya: Kin tutmayacağız, intikam istemeyeceğiz. Çünkü bizim istediğimiz intikam değil, adalet

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan ilk başkanvekilliği seçimini 4 oy farkla kazanan ancak mahkeme kararı üzerine yenilenen tartışmalı seçimde kaybeden Sibel Tan Çetinkaya, İBB Meclisi'nde konuştu. "İnsanın kaçamayacağı bir mahkeme vardır. Hakimi yoktur, dosya numarası yoktur, istinafı, temyizi yoktur. O mahkemenin adı vicdandır. Bu vicdanın verdiği kararın zaman aşımı da yoktur" diyen Çetinkaya, Üsküdarlılara "Başımızı eğmeyeceğiz ama kimseyi de düşmanlaştırmayacağız. Kin tutmayacağız, intikam istemeyeceğiz. Çünkü bizim istediğimiz intikam değil, adalet. Bizim istediğimiz ayrıcalık değil, eşitlik. Bizim istediğimiz bize özel hukuk değil, herkese hukuk" sözleriyle seslendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen 4 oy farkla başkanvekili seçilen ancak AK Partili üyelerin başvurusuyla iptal edilen ve yenilenen seçimde kaybettiği açıklanan meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya İBB Meclis toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

"Endişeleniyorum. Çünkü tarih bize sürekli aynı şeyi öğretir. İktidar geçicidir, hafıza kalıcıdır. Bugün güç sizde olabilir, yarın bizde olabilir, başkasında olabilir. Ama Üsküdar'ın hafızası kalır" diyen Çetinkaya şunları söyledi:

"VİCDANIN VERDİĞİ KARARIN ZAMAN AŞIMI DA YOKTUR"

"Anadolu'nın büyük düşünürü Mevlana'nın bütün öğretisinin merkezinde, insanın kendisini sorgulaması vardır. Yunus Emre bize insanın gönlüne dokunmadan hiçbir makamın anlamı olmadığını öğretti. Hacı Bektaş Veli'nin yüzyılları aşan öğretisi bize adaleti ve vicdanı bıraktı. Dünyanın öbür ucunda Konfüçyus devletin temelini ahlakta aradı. Sokrates insanlığa çok basit ama çok ağır bir soru bıraktı: Haksızlığa uğramak mı daha kötüdür, haksızlıkl yapmak mı? Ben bugün bu soruyu size bırakıyorum. Bu akşam eve gittiğinizde aynaya bakın; cevabını annenize, eşinize, çocuklarınıza ve kendinize verin. Çünkü insanın kaçamayacağı bir mahkeme vardır. Hakimi yoktur, dosya numarası yoktur, istinafı, temyizi yoktur. O mahkemenin adı vicdandır. Bu vicdanın verdiği kararın zaman aşımı da yoktur"

Üsküdar'da yaşanan süreç içerisinde baskı, tehdit ve çeşitli menfaatler sağlandığı yönünde son derece ciddi iddiaların kamuoyuna yansıdığını anımsatan Çetinkaya, "Ben hukuk devletine inanan bir insanım; bu nedenle buradan hiç kimseyi yargılamıyorum, hiç kimse hakkında peşinen hüküm vermiyorum. Ama şunu söylüyorum: Araştırın. Bizim talebimiz basit: Gerçek. Fakat siyasi gerçek zaten ortadadır" dedi.

"ÜSKÜDAR NEDİR BİLİYOR MUSUNUZ?"

Çetinkaya şöyle devam etti:

"31 Mart'ta Üsküdar halkı sandığa gitti ve kararını verdi. Şimdi bana diyebilirsiniz ki 'Kanun böyle, meclis seçim yaptı, 23 oy aldık'. Doğrudur, 23 oy aldınız. Ama size tekrar soruyorum, Üsküdar'ın oyunu aldınız mı? Alamadınız. Bütün mesele budur. Bir belediye binasına girebilirsiniz, kapısını açabilirsiniz, makam odasına da oturabilirsiniz, resmi yazılara imza da atabilirsiniz. Ama size kötü bir haberim var; bir şehrin gönlüne kararnameyle giremezsiniz, mahkeme kararıyla giremezsiniz, meclis aritmetiğiyle giremezsiniz, transferle hiç giremezsiniz. Bir şehrin gönlüne girmenin yalnızca bir yolu vardır; o şehrin insanlarının güvenini kazanmak. Üsküdar nedir biliyor musunuz? Belediye binası değildir, makam odası değildir, belediye başkanlığı tabelası da değildir. Üsküdar; sabah karanlığında vapura yetişen işçidir. Üsküdar; çocuğunun elinden tutup okula götüren annedir. Bağlarbaşı'ndaki esnaftır, Kuzguncuk'taki komşuluktur, Çengelköy'deki Çınar'dır. Üsküdar, Salacak'tan Kız Kulesi'ne bakan iki gencin hayalidir. Üsküdar Validebağ'dır ve Üsküdar sokakta oynayan çocuktur. Üsküdar, üniversiteye hazırlanan kızımızdır. ve bütün bunların üzerinde Üsküdar, insandır. İşte bu yüzden Üsküdar'ı 'almak' diye bir şey yoktur; Üsküdar ancak kazanılır.

Bugün AK Parti sıralarından birileri 'Üsküdar'ı aldık' diye seviniyorlar. Seviniyorlarsa onlara buradan sesleniyorum: Neyi aldınız? Binayı mı? Buyurun, bina orada. Makam odasını mı? Buyurun, anahtar da orada. Koltuk mu? Buyurun, oturun. Ama Üsküdar'ın iradesini aldığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü onun anahtarı bizde de değil, halkta. ve o anahtarın adı sandık.

Şimdi belki aranızdan bazıları bana bakıp şöyle düşünüyor: 'Kaybettiği için konuşuyor'. Hayır, ben bugün kaybettiğim için konuşmuyorum. Tam tersine, çok önemli bir şeyi hala kaybetmediğimiz için konuşuyorum; umudumuzu. Bizim elimizden makam alınabilir, yetki alınabilir, belediye başkanlığı alınabilir; ama bir şeyi alamazsınız: İnandığımız demokrasiyi.

"DAHA ÇOK SANDIĞA GİDİN, DAHA ÇOK KONUŞUN, DAHA ÇOK SORUN, DAHA AZ BİAT EDİN"

Buradan özellikle AK Parti'ye oy veren Üsküdarlı komşularımıza seslenmek istiyorum: Siz bizim rakibimiz değilsiniz, siz bizim komşumuzsunuz. Aynı sokakta yaşıyoruz, aynı fırından ekmek alıyoruz, aynı otobüse biniyoruz, aynı Boğaz'ı seyrediyoruz, çocuklarımız aynı okula gidiyor. Biz yarın yeniden belediyeyi yönettiğimizde sizin de belediyeniz olacağız. Bize oy vermeyen insanın hakkını koruyamıyorsak zaten demokrat değiliz.

Ve şimdi gençlere seslenmek istiyorum. Belki bütün bunlara bakıp diyorsunuz ki: Ben neden oy kullanıyorum? Benim oyumun ne anlamı var? Sakın bu tuzağa düşmeyin. Tam tersine, daha çok sandığa gidin, daha çok konuşun, daha çok sorun, daha az biat edin. Çünkü sizi umutsuzluğa düşürenler, sizin siyasetten uzaklaşmanızı ister. Oysa Cumhuriyet tam tersini ister; ayağa kalkmanızı, soru sormanızı, hesap sormanızı ve zamanı geldiğinde sandığa gidip karar vermenizi.

Mustafa Kemal Atatürk bize çok büyük bir miras bıraktı. O miras yalnızca devlet değildir, yalnızca bayrak değildir, yalnızca kurumlar değildir. O mirasın özünde tek bir düşünce vardır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bakınız; 'Egemenlik kayıtsız şartsız iktidarındır' demiyor, 'Egemenlik kayıtsız şartsız belediye meclis çoğunluğunundur' demiyor, 'Egemenlik kayıtsız şartsız güçlü olanındır' demiyor. Milletindir. İşte bizim mücadelemizin özeti budur. Sevgili Üsküdarlılar, size buradan söz veriyorum: Başımızı eğmeyeceğiz ama kimseyi de düşmanlaştırmayacağız. Kin tutmayacağız, intikam istemeyeceğiz. Çünkü bizim istediğimiz intikam değil, adalet. Bizim istediğimiz ayrıcalık değil, eşitlik. Bizim istediğimiz bize özel hukuk değil, herkese hukuk."