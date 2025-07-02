Tatar'a Azerbaycan'dan Fahri Doktora - Son Dakika
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Tatar'a Azerbaycan'dan Fahri Doktora

Tatar\'a Azerbaycan\'dan Fahri Doktora
02.07.2025 17:34
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da ATÜ'yü ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya geldi.

Etkinliğe Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi İnsani Politika, Diaspora, Çokkültürlülük ve Dini Meseleler Dairesi Başkanı Fereh Aliyeva, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı İdris İsayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev, milletvekilleri, Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

ATÜ Rektörü Veliyev etkinlikte yaptığı konuşmada, Tatar'ın uzun yıllardır Türk dünyasının dayanışması, kardeş halkların birbirine daha da yakınlaşması, milli değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde kararlı ve istikrarlı faaliyet gösterdiğini söyledi.

Veliyev, Tatar'ın liderliği sayesinde Kıbrıs Türk halkının uluslararası siyasi mücadelede haklı sesini yükselttiğini, onurlu duruşunu koruduğunu ve güçlü bir gelecek inşa ettiğini belirtti.

Tatar'ın faaliyetinin sadece siyasi alanda değil, aynı zamanda eğitim, kültür ve bilim alanlarında da büyük önem taşıdığını vurgulayan Veliyev, Tatar'ın ATÜ ile KKTC üniversiteleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine destek verdiğini ifade etti.

Veliyev, ATÜ bilim kurulunun Tatar'a "fahri doktora" unvanı verilmesi yönünde karar aldığını bildirerek, "Sayın Tatar'a fahri doktora unvanının verilmesi tarihi bir karardır. Bu, hem Tatar'ın hizmetlerine verilen bir değer hem de ortak geleceğe duyulan güvenin ifadesidir. Bu fahri unvan, sadece ATÜ'nün değil, Azerbaycan bilim ve akademik camiasının Tatar'a duyduğu saygının tezahürü, aynı zamanda Türk dünyasının eğitime, bilimsel ilerlemeye ve gençliğe verdiği stratejik önemin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Veliyev, Tatar'a fahri doktora unvanını takdim etti.

"KKTC, Doğu Akdeniz'de hepimizin kalesidir"

Tatar, ATÜ'nün fahri doktora unvanın kendisi için onur olduğunu söyledi ve teşekkür etti.

Azerbaycan halkının ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendilerine verdiği desteklerden memnuniyetle bahseden Tatar, hem Kıbrıs Türklerinin hem de Azerbaycanlıların büyük acılar çektiğini hatırlattı.

Tatar, Kıbrıs'ın tarihinden, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinden bahsederek, "Büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkı, egemenliği için mücadelesine devam etmektedir." dedi.

KKTC'nin stratejik önemine değinen Tatar, "KKTC, bağımsız bir Türk devletidir. KKTC, Doğu Akdeniz'de hepimizin kalesidir. KKTC Türk dünyasının namusu, şerefi ve al bayrağıdır." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile birlikte KKTC'ye sahip çıktı"

Tatar, yarım asır federatif devlet için müzakere yürüttüklerini ancak bir netice alamadıklarını hatırlatarak, "Artık iki devletli siyaset, milli siyasetimiz haline geldi. Biz de anlaşma istiyoruz. Anlaşma olursa Doğu Akdeniz'de istikrar olur. Ancak Rumlar hala Türklerin bir süre sonra azınlığa düşeceği, Türkiye'nin dışlanacağı bir devlet istiyor. Onların bizi bu tuzağa ve entrikaya sürüklemesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan'la ilişkilerine de değinen Tatar, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu bu yeni siyaseti, iki devletli çözümü her zaman destekledi. Dost ülkelerimizin zaman zaman karşı tarafın tehditleriyle çekilme durumları olabilir ama Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile birlikte KKTC'ye sahip çıkmıştır. Çünkü biz 'üç devlet, tek millet' anlayışıyla gönül birliği içerisindeyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatar'a Azerbaycan'dan Fahri Doktora - Son Dakika

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