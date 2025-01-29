Tatar: KKTC'nin Statüsü Yükseliyor - Son Dakika
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Tatar: KKTC'nin Statüsü Yükseliyor

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengelerin KKTC'nin statüsünü yükselttiğini belirtti.

29.01.2025 23:25
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- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: " Doğu Akdeniz'de şekillenen yeni jeopolitik dengeler, KKTC'nin statüsünü daha da yükseltmektedir"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Doğu Akdeniz'de şekillenen yeni jeopolitik dengeler, KKTC'nin statüsünü daha da yükseltmektedir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Tatar, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. KKTC'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın lansmanının yapıldığını hatırlatan Tatar, "Devletimizin daha da ileriye götürülmesi, halkımızın refah seviyesinin artırılması hedefiyle anavatan Türkiye ile yürütülen çalışmalar neticesinde bugün tanıtımı yapılan planın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"62 yıldır süren insanlık dışı izolasyona karşı mücadelemiz devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının 62 yıldır insanlık dışı izolasyonlara ve baskılara maruz kaldığını belirterek, "Tüm baskılara rağmen ulusal iradesini devlet yönünde kullanan halkımız, 1983 yılında kendi devletini ilan etmiş, tüm kurumlarıyla Rum liderlerinin baskıcı siyasetine direnmiştir ve direnmeye devam etmektedir" dedi.

"Rum liderle görüşmelerde yapıcı tavrımızı koruyoruz"

15 Ekim 2024'te ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides ile bir araya geldiğini hatırlatan Tatar, bu görüşmenin ardından taraflar arasında resmi bir sürece başlanabilmesi için ortak bir zemin olmadığı yönünde bir değerlendirme yapıldığını söyledi. Mart ayında İsviçre'de garantör ülkelerin de katılacağı genişletilmiş bir toplantı düzenleneceğini belirten Tatar, 10 Şubat'ta BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüşeceğini ve toplantının detaylarının netleşeceğini ifade etti.

"Rum tarafı transit geçişlerde ısrar ediyor ve konuyu başka meselelere çekmeye çalışıyor"

Rum tarafıyla geçiş kapılarının artırılması konusunda görüşmeler yapıldığını belirten Tatar, "Şu anda dokuz kapımız var. Lefkoşa'nın doğusunda, Haspolat'ta özellikle ticari araçlara yönelik bir kapının daha açılmasını önerdik. Ancak Rum tarafı transit geçişlerde ısrar ediyor ve konuyu başka meselelere çekmeye çalışıyor" dedi.

"Kişi başına düşen milli gelirin 2029'da 20 bin dolar seviyesine ulaşması hedefleniyor"

Ekonomik kalkınma konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Tatar, "2025-2029 kalkınma planında öngörülen hedefler doğrultusunda kişi başına düşen milli gelirin 2029'da 20 bin dolar seviyesine ulaşması hedefleniyor. KKTC emin adımlarla gelişmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İki devletli siyasetten geri dönüş yok"

Kıbrıs meselesinde artık federal temelde bir müzakerenin mümkün olmadığını vurgulayan Tatar, "50 yıldır yapılan müzakerelerin boşa zaman kaybı olduğu anlaşılmıştır. İki devletli siyasetten geri dönüş olamaz" dedi.

"Türkiye ile iş birliği hayati önem taşıyor"

Türkiye ile enerji, güvenlik ve ekonomik konularda iş birliğinin artırılması gerektiğini belirten Tatar, "Doğu Akdeniz'de şekillenen yeni jeopolitik dengeler, KKTC'nin statüsünü daha da yükseltmektedir. Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz projeler, Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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