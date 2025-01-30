Tatar, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tatar, "Özgür Suriye" kategorisinde tercihini Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafından yana kullanırken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Zaman kırığı" karesini seçen Tatar, "Günlük Hayat"ta Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şeker satıcısı" ve "Spor"da Doğukan Keskinkılıç'ın "Kartopu" fotoğraflarına oy verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA foto muhabirlerinin profesyonel olduklarına dikkati çekerek, oylamada yer alan fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

"Yılın Kareleri" oylamasında eserleri yer alan muhabirleri tebrik eden Tatar, seçimlerini genellikle insan odaklı fotoğraflardan yana kullandığını belirtti.

"Özgür Suriye" kategorisindeki fotoğrafların insanların mutluluğunu yansıttığını anlatan Tatar, AA'nın dünyanın dört bir yanında haber ağı ile önemli başarılara imza attığını ifade etti.