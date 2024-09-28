Tatiana Ozolina'nın Kazası: Kusur Obut'ta - Son Dakika
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Tatiana Ozolina'nın Kazası: Kusur Obut'ta

Tatiana Ozolina\'nın Kazası: Kusur Obut\'ta

Muğla'da sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın kazasında, adli rapora göre kusur Onur Obut'ta.

28.09.2024 10:50
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın (38) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, adli tıp kurumunun hazırladığı raporda, Ozolina'nın 'hatasız', diğer sürücü Onur Obut'un (29) 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.

Kaza, 21 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında, Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine Obut ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklet ile Onur Obut yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Obut ise hastaneye götürüldü.

'TATIANA BANA ARKADAN ÇARPTI'

Hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Obut ifadesinde, Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu dedi.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre adli tıp kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Ozolina'nın seyir halindeyken önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut'un ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

MOTOSİKLETTE KAMERA İDDİASI

Tatiana Ozolina'nın ailesinin avukatı Ali Şan, Ozolina'nın motosikletinde bulunan ve olay anında kayıtta olduğu iddia edilen kameranın ise kazadan sonra kaybolduğunu belirtti. Kaza için duran bir sürücünün kamerayı diğer sürücülerden Obut'a verdiğini söylediğini aktaran Ali Şan, kamerayı gören bir başkası varsa savcılığa ifade vermesini istedi.

'DOSYADA TÜM DELİLLER TOPLANDI'

Avukat Ali Şan, kazayla ilgili soruşturmanın savcılık tarafından çok titiz yürütüldüğünü söyleyerek, Tatiana Ozolina'yı elim bir kaza sonucu kaybettik. Sadece ölüm sebebine ilişkin rapor bekleniyor. Dosyada tüm deliller toplandı. Ancak kamera kaydı kayıp. Kaza gerçekleştikten sonra bir vatandaş Tatiana'nın motosikletinde bulunan kamerayı o sırada jandarmanın orada olmaması sebebiyle diğer sürücüye verdiğini belirtti. Bu sürücü ise kendisine herhangi bir kamera verilmediğini söylüyor dedi.İddianamenin kısa süre içerisinde hazırlanmasını beklediklerini belirten Şan, Savcılık tarafından alınan kaza tespit tutanağında, adli tıp raporunda Tatiana'nın kusursuz olduğu, kusurlu olanın şüpheli olduğu sabit. Birçok görgü tanığı ifadesini vermiş durumda. Eğer kazayı gören birisi varsa, lütfen savcılığa başvurup ifadelerini versinler. Tatiana Ozolina'nın ailesi, şüphelinin kendileriyle irtibat kurmaması nedeniyle üzgünler diye konuştu.

Haber Semih ERSÖZLER ANTALYA,

Kaynak: DHA

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