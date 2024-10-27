Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü Eski Küplü Kulesi mevkisindeki dün saat 22.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Kütahya- Bursa sınırındaki yangına müdahale için Bursa'dan da itfaiye ve orman işletme ekipleri bölgeye yönlendirildi. Müdahale, arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle yapıldı. 19 arazöz, 8 su ikmal, 4 ilk müdahale, 12 hizmet aracı, 4 iş makinesi ve 145 personelle alevler, alevler 5,5 saat sonra, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre 2,5 hektar karaçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?