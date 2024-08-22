Tavuk Dünyası, görme engellilere Braille alfabesi ile menü sunuyor

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Tavuk Dünyası, görme engelli misafirlerinin rahat bir şekilde sipariş verebilmeleri için menülerini Braille alfabesi ile hazırladığını duyurdu. Özel olarak tasarlanan menüler, şirketin Türkiye genelindeki tüm restoranlarında misafirlerin kullanımına sunuldu.

Tavuk Dünyası, görme engelli misafirlerinin restoranlarda daha rahat bir şekilde sipariş verebilmeleri için Braille alfabesi ile menüler hazırladı. Ürün açıklamalarından fiyat bilgilerine kadar tüm detaylara erişme olanağı sağlayan özel olarak tasarlanan menüler, ağustos ayı itibarıyla şirketin Türkiye genelindeki tüm restoranlarında kullanılmaya başladı.

'KAPSAYICI BAKIŞ AÇIMIZLA GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Misafirlerimiz için kaliteden ödün vermeden, lezzetli ve ulaşılabilir fiyatta menüler sunarken kapsayıcılığa da çok önem veriyoruz. Restoranlarımızda görme engelli misafirlerimizin de rahatlıkla sipariş verebilmeleri için özel olarak Braille alfabesi ile menüler hazırladık. Bu menülerimiz, ağustos ayı itibarıyla Türkiye genelindeki tüm restoranlarımızda yerini aldı. Misafirlerimize daha iyi bir deneyim sunmak adına attığımız bu adımın sektörümüze örnek olacağını düşünüyoruz. Türkiye'den çıkmış başarılı bir global marka olma yolculuğumuzda vizyoner, yenilikçi ve kapsayıcı bakış açımızla sürekli gelişmeye devam edeceğiz" dedi.