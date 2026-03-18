Tavuk Fiyatlarına Bayram Öncesi Zam

RAMAZAN Bayramı öncesi kasaplarda tavuk fiyatlarına 2 gün arayla iki kez zam yapıldı. Ticaret Bakanlığı tavuk üreticisi ve satıcılarının zam kararıyla Şubat ayında ihracatı durdurdu. Bayrama 1 hafta kala ihracat yeniden başladı. Bu kez de bayiler kendi aralarında zam kararı alıp uyguladı. İstanbul Kasaplar Odası Başkanvekili Veysel Günal, "Ticaret Bakanlığı, ramazan dolayısıyla ihracatı durdurdu; ama maalesef Ramazan Bayramı'na 1 hafta kala ihracatın açılması nedeniyle büyük tavuk firmalarında yüzde 10 zam geldi. Ardından tekrar yüzde 15 daha zam geldi. İhracatın açılması nedeniyle tavuk firmalarının, bayilerin yaptığı haksız kazançta küçük esnafımıza yapılan bir zam müşterimize yansıdı. Küçük esnaf, kasap esnafı zor duruma girdi. Biz birincisini, ikincisini yansıttık ama üçüncüsünü yansıtmama kararı aldık" dedi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde kasaplardaki tavuk fiyatlarına 2 gün arayla iki kez zam geldi. Ramazan ayı nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından yurtdışına kapatılan ihracatın yeniden açılmasının ardından firmalar ve bayiler tavuk fiyatlarına 9 Mart'ta yüzde 10, 11 Mart'ta ise yüzde 15 zam uyguladı. Tavuk fiyatlarından esnafın ve vatandaşın etkilendiğini belirten İstanbul Kasaplar Odası Başkanvekili Veysel Günal "Bayramda 3 gün süresi var. Bayramda pazartesi gününe kadar tavuk yok. Biz ne satacağız. Bundan tedirginiz" dedi.

'MALİYETİ BAHANE EDİP DURMADAN ZAM OLMAZ Kİ'

Kasaplar Odası Başkanvekili Veysel Günal, "Ramazan Bayramı'ndan önce tavuğa zam geldi ama bu kadar da zam gelmedi. Üst üste iki defa zam geldi. Ticaret Bakanlığı, ramazan dolayısıyla ihracatı durdurdu, ama maalesef Ramazan Bayramı'na 1 hafta kala ihracatın açılması nedeniyle büyük tavuk firmalarında yüzde 10 zam geldi. Ardından tekrar yüzde 15 daha zam geldi. İhracatın açılması nedeniyle tavuk firmalarının, bayilerin yaptığı haksız kazançta küçük esnafımıza yapılan bir zam müşterimize yansıdı" dedi.

Günal, "Üçüncü zam yolda. Bayrama kadar üçüncü zammı bu hafta içerisinde istiyorlar. Küçük esnafa zam yapıldığı zaman bizlerde listeler değişecek; ama biz yapmadık, yazık günah. Vatandaşın yediği beyaz et, doyurucu et. Şimdi bunun ardından kırmızı ete zam gelecek. Ramazan gelmeden önce tavuk 85 liraydı. Zam gelmesiyle 95 lira oldu, tekrar zam yapıldı 110 lira oldu, ama baget bize 65 liraya geliyordu. Baget 75 lira oldu. Tekrar zam gelmesiyle baget 95 liraya geldi. Bütün tavuğun şu andaki satış fiyatı 140 lira. Yarın zam gelirse fiyat listesi değişecek. Zamdan önce tavuk 115 liraydı; iki zammın üst üste gelmesiyle 140 lira oldu. Durmadan maliyeti bahane edip onun üstünden üç kere zam olmaz ki" ifadelerini kullandı.

'PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR TAVUK YOK NE SATACAĞIZ'

Günal, "Küçük esnaf, kasap esnafı zor duruma girdi. Biz birincisini, ikincisini yansıttık ama üçüncüsünü yansıtmama kararı aldık. Çünkü yapmasak bize zor, yapsak vatandaşa zor. Vatandaşlarımız tepki gösteriyor. 'Daha dün aldım, yine zam' diyor. Geliyor, almadan çıkıyor, haklı. Bundan dolayı Ticaret Bakanlığımız bunun önlemini inşallah bir an önce alır. Bizler de kasap esnafı olarak sektörümüzde zor şartlardan kurtulacağız, zam yapmamaya çalışacağız. Hiç kimse zam yapmak istemez. Tavukta kısıtlama gelecek. Çünkü ihracat açıldı. Bayramda 3 gün süresi var. Bayramda pazartesi gününe kadar tavuk yok. Biz ne satacağız. Bundan tedirginiz" diye konuştu.

'BAKANLIĞI HİÇE SAYARAK ZAM YAPILIYOR'

Bayilerin kendi aralarında anlaşarak tavuk etine zam yaptığını söyleyen Ali Aktan ise, "Son gelen zamlarla birlikte bundan biz de muzdaribiz, insanlar da muzdarip. Entegreler zam yapıyor, arkasından bunu fırsat bilerek bayiler de keyfi zam yapıyor. Son gelen zam keyfi zam. Şu anda Ticaret Bakanlığı'nı yok sayar bir şekilde şuursuzca zam yapılıyor. İnsanlar mağdur. Vatandaş bu zammı bizim yaptığımızı zannediyor ama kesinlikle alakası yok. Özellikle semt esnafı olarak elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz ama o kadar fazla zam geliyor ki. Pazartesi günü entegrelerin yapmış olduğu 15 lira zammı biz esnaf olarak tezgah fiyatlarımıza yansıtmadık. Yansıtmamızın sebebi de insanlar alamıyor. Alım gücü düşük ve mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar halka bunu yansıtmadan devam etmeye çalıştık. Fakat daha sonra bayiler kendi aralarında anlaşarak 6 lira daha zam yaptılar; ama o 6 lirayı mecburen yansıtmak zorunda kaldık çünkü 21 lira zam geldiği zaman muhakkak bunun bir kısmını yansıtmak zorunda kaldık ama 15 lirayı yansıtmadık. Kanat ürününe 60-70 lira kadar bir zam yapıldı. Bu tamamen fırsatçılık. Ticaret Bakanlığı bununla ilgili çalışma yapıyor; bununla ilgili önlem de alıyor ama bu önlemleri yok sayıyorlar. Biz tavuğu normal şartlarda 115 liraya satıyorduk, daha son gelen zamla birlikte şu anda bütün tavuğu 140 lira bandında satıyoruz. Küçük esnaf ve vatandaş mağdur. Vatandaş çok tepkili, üzgün alamıyor. Biz de isteriz ki insanlar alsın; bayramı çok güzel geçirsin sofrasında tavuk eti görsün. Ona da engel oldular; onu da kısıtladılar" dedi.

'FIRSATÇILIK YAPILIYOR'

Hasan Şimşir, "Tavuğun fiyatı çok yüksek. Ben emekli bir insanım, kiradayım. Bugün 2 tane alabildim, yarın 1 taneye düşecek, öbür gün hiç alamayacağız. Aldığımız maaş belli, geçimimiz belli. Kasaplara yüklensek kasaplar da aynı; kime yükleneceğiz biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasaptan alışveriş yapmaya gelen Nihat Karaman ise, "Fırsatçılık yapılıyor; herkes yapıyor. Toptan alan arkadaşların suçu yok ama toptancılar genelde bunu yapıyor. Ramazan ayında millet et yemek istiyor; tavuk yemek istiyor; biraz da tüketim fazlalaşıyor. Onlar da bunu değerlendiriyorlar. Etik değil, yapılmaması gereken şeyler. Helal kazanç değil" dedi.