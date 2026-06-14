Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldürdü - Son Dakika
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Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldürdü

Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldürdü
14.06.2026 12:56  Güncelleme: 12:58
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Antalya'da coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, tayin tartışması sonrası pompalı tüfekle eşi Aslıhan Öztürk Bulak ve kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü çocuklarının gözü önünde öldürdü. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü (74) pompalı tüfekle vurup öldürdü. Aslıhan Öztürk Bulak'ın tayinini Bursa'ya aldırdığı, Orhan Bulak'ın ise kendisine haber vermediği gerekçesiyle çıkan tartışmada olaya gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAFA DERİSİ VE SAÇI SOKAĞA DÜŞTÜ

Aslıhan Öztürk Bulak'ın kafa derisi ve saçının, balkondan sokağa düştüğü görüldü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasıyla deri parçaları, delil torbasına konuldu. Diğer yandan, Aslıhan Öztürk ile eşi Orhan Bulak'ın 19 Mayıs'ta tartıştığı, ardından Aslıhan Öztürk'ün Bursa'daki babaevine gittiği, peşinden giden Bulak'ın eşi ve kayınpederiyle Antalya'ya döndüğü öğrenildi. Bugün ise eşinin isteği sonrası Bursa'ya tayininin çıktığı, tartışmanın buradan başladığı kaydedildi. Tüfekten çıkan saçmalardan bazılarının, yakınlarda bulunan bir dairenin camına isabet ettiği görüldü.

'ÇOCUKLARIN AĞLAMA SESİ VARDI'

Silah seslerini duyarak olay yerine geldiğini anlatan komşu Ali Yıldırım, "Yatıyordum, 5-6 el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Çocukların ağlama sesi vardı. Orhan Bulak, 'Ben öğretmenim her şeyi mahkemede söyleyeceğim' diyerek bağırıyordu. Sonrasında hemen polis geldi ve şahsı aldı" dedi.

Bir diğer komşu Ayşe Ateş, "Kahvaltı yaparken silah sesi duyduk. Benim kız 'İnşallah Orhan abi değildir' dedi. Biz de koşarak hemen buraya geldik. Beni salmadılar içeriye. Kayınpederiyle eşini vurmuş. Aile arasında sorunları varmış ama ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Gözaltına alınan Orhan Bulak, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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