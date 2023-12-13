 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tayland'da 50 Milyon Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tayland'da 50 Milyon Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarındaki Kanchanaburi bölgesinde polis, yaklaşık 50 milyon adet sentetik uyuşturucu tablet ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan güvenlik güçleri, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Tayland\'da 50 Milyon Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
13.12.2023 - 17:31,  Güncelleme: 17:35
Abone Ol

Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarındaki Kanchanaburi bölgesinde polis, yaklaşık 50 milyon adet sentetik uyuşturucu tablet ele geçirdi.

Bangkok Post'un haberine göre, ülke polisi ve askerler, Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarındaki Kanchanaburi bölgesinde bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan güvenlik güçleri, yaklaşık 50 milyon adet uyuşturucu tablet buldu.

Uyuşturucu maddeye el koyan güvenlik güçleri, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Bölge Temsilcisi Jeremy Douglas, ele geçirilen metamfetamin tabletlerinin, Tayland için "rekor sayıda" olduğunu ifade etti.

UNODC, haziranda yayımladığı raporda, Doğu ve Güneydoğu Asya'da sentetik uyuşturucu ticaretinin "aşırı seviyelere" yükseldiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Raporda, metamfetamin üretiminin çoğunun Myanmar, Laos ve Tayland sınırlarının kesiştiği "Altın Üçgen" adı verilen bölgede yapıldığına dikkati çekilerek uyuşturucu kartellerinin Andaman Denizi üzerinden Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelere sevkiyat yaptığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Myanmar, Tayland, Güvenlik, Uyuşturucu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da 50 Milyon Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru

Son Dakika
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 17:34:54. #1.13#
SON DAKİKA: Tayland'da 50 Milyon Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement