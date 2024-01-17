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Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi - Son Dakika
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Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi

Tayland'ın Suphan Buri eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

17.01.2024 - 20:03,  Güncelleme: 20:06
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Tayland'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı 23'e yükseldi.

Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi

PATLAMADA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Tayland'ın Suphan Buri eyaletinde yerel saatle 15.40 sıralarında bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, fabrikada bulunan 30 kişiden 23'ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi

FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Patlama sonrası gökyüzü duman bulutu ile kaplandı. Yaşanan şiddetli patlama bölgede geniş bir alanda hissedilirken, patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki işçilerin yaptığı, fabrikanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası oluşan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
Tayland\'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23\'e yükseldi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi - Son Dakika
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