Tayland\'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23\'e yükseldi

Emekliye yapılan zam konusunda da ters düştüler

Adalet Bakanı 27 bin 300 liralık cezayla ilgili ilk kez konuştu

Tayland'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı 23'e yükseldi.

PATLAMADA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Tayland'ın Suphan Buri eyaletinde yerel saatle 15.40 sıralarında bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, fabrikada bulunan 30 kişiden 23'ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Patlama sonrası gökyüzü duman bulutu ile kaplandı. Yaşanan şiddetli patlama bölgede geniş bir alanda hissedilirken, patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki işçilerin yaptığı, fabrikanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası oluşan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.