Tayland ve Kamboçya'dan Tartışmalı İfadeler

26.02.2026 14:46
Tayland, Kamboçya'nın toprak iddialarını reddederek, barış çağrısında bulundu.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Kamboçyalı mevkidaşı Prak Sokhonn'un, "Bangkok'un, ülkesinin topraklarını ele geçirdiğine" ilişkin suçlamalarını reddetti.

Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'un, Tayland'ı hedef alan konuşmasının ardından Bangkok hükümetinden yanıt geldi.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde yaptığı konuşmada, "Kamboçyalı mevkidaşının mantıksız ifadelerine yanıt vermesi gerektiğini" belirtti.

Sihasak, Kamboçya'yı "barışı seçmek yerine Tayland'ı yanlış suçlamalar ve çarpıtılmış anlatılarla kötü göstermeye çalışmakla" itham ederek, "Tarih boyunca Tayland'ın komşumuz için sadece iyi niyeti olmuştur. Çatışmadan kaçanlara sığınak sağladık. Kamboçya'daki iç savaşın ardından insani ve yeniden inşa yardımı sağladık. Niyetimiz asla yüzleşmek olmadı." ifadelerini kullandı.

Kamboçya ile ateşkese vardıklarını hatırlatan Sihasak, "Kamboçya, 'topraklarını ele geçirdiğimizi' iddia etti. Ancak gerçek şu ki iki taraf da müzakere edilen bir ateşkese vardı ve diyalog yoluyla mesele nihai olarak çözülene kadar birliklerin, ateşkes öncesi bulundukları yerde kalmaları konusunda anlaştı." diye konuştu.

Sihasak, gerilimi azaltmaları gerekirken Tayland askerlerinin sınırda mayınlara denk geldiğini, Kamboçya tarafından silah ateşlendiğini savundu.

Diyalogla sorunların çözülmesine bağlılıklarını yineleyen ancak toprak bütünlüklerini ve egemenliklerini savunmaları gerektiğini vurgulayan Sihasak, "Kamboçyalı mevkidaşıma tekrar sormalıyım 'Barış yolunu mu yoksa maalesef daha fazla kayıplara ve acı çekmeye yol açan süregelen gerilim ve çatışmayı mı seçiyorsunuz?'" ifadelerini kullandı.

Kamboçya Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları

Kamboçya Dışişleri Bakanı Sokhonn, BM İnsan Hakları Konseyinde yaptığı açıklamada, gelişim süreçlerinin Tayland ile gerilim nedeniyle duraksadığını savunmuştu.

Tayland'ı askeri operasyonlarını Kamboçya'nın birçok bölgesine genişlettiğini savunan Sokhonn, 27 Aralık 2025'te varılan ateşkesin "kırılgan" olduğunu belirtmişti.

Sokhonn, ateşkesten bu yana Tayland'ın, belirtilen sınırların dışında askeri varlığını bulundurduğunu ve Kamboçya'nın içinde "toprak gasbettiğini" ileri sürmüştü.

Tayland ordusu, 24 Şubat'ta Kamboçya'dan topraklarına bombaatarla bir el ateş edildiğini ileri sürerek, Phnom Penh yönetiminin ateşkesi ihlal ettiğini ve buna savunma amacıyla karşılık verdiklerini açıklamıştı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık 2025'te yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık 2025'te yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık 2025'te yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 27 Aralık 2025'te imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

