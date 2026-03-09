Tazlar Köyü: En Yeşilaycı Örnek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tazlar Köyü: En Yeşilaycı Örnek

Tazlar Köyü: En Yeşilaycı Örnek
09.03.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Tazlar köyü, bağımlılığa karşı mücadelesiyle 'En Yeşilaycı Köy' seçildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde "En Yeşilaycı Köy" ilan edilen 370 nüfuslu Tazlar köyünün sakinleri, yıllardır dumansız hava sahasını korumaya çalışıyor.

Afyonkarahisar kent merkezine 49 kilometre, Sinanpaşa ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta olan Tazlar köyünün sakinleri yıllardır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürüyor.

Bu yıl "En Yeşilaycı Köy" ilan edilen Tazlar'ı ziyaret eden 2 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, sigara bağımlılığıyla mücadelesinden dolayı köy halkını tebrik etti.

"Bir köye sigara girmeyince kötü alışkanlıklar girmemiş oluyor"

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, AA muhabirine, köyün Türkiye'deki beldelere, köylere ve topluma örnek olmasını istediklerini söyledi.

İyilikte örnek olmanın önemine dikkati çeken Kavas, "Bir köye sigara girmeyince kötü alışkanlıklar girmemiş oluyor. Tazlar köyünde dumansız hava sahasının yanı sıra hiçbir bağımlılık türünün olmadığını tespit ettik. Köylüler de 'En Yeşilaycı Köy' ilan edildiklerinden dolayı çok mutlu ve memnun." dedi.

"Yeşilaycı ünvanımızı yaşatmaya ve korumaya kararlıyız"

Köy muhtarı Hidayet Ünal da Yeşilayın köyde yaptığı incelemelerde sigara ve içki içilmediğini, kumar oynanmadığını tespit etmesi üzerine Tazlar'ın "En Yeşilaycı Köy" ilan edildiğini söyledi.

Yeşilaycı olmaktan dolayı gurur duyduklarını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Köyümüzde 1928'de bir sigara yasağı gelmiş. 5-6 kişi sigara içiyormuş. Köyün ağası Ahmet ağa, bunlara sigarayı bıraktırmış. O günden bugüne kadar köyümüz temiz bir köydür. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sigara içmemeleri konusunda sürekli uyarıyoruz. Şimdi köyümüzün nüfusu 370 civarında. Afyonkarahisar'da 'En Yeşilaycı Köy' seçilmekten dolayı gururluyuz. Köy sakinleri olarak 'Yeşilaycı' ünvanımızı yaşatmaya ve korumaya kararlıyız. Bu konuda kendimize güveniyoruz."

"Burada tek tüten evlerimizin bacalarıdır"

Köy sakinlerinden İsmail Kaya da sigara içmeme hassasiyeti bulunan Tazlar köyünün namının Türkiye'nin her yerine yayılmasını istediklerini dile getirdi.

Sigaranın sağlığa ve cebe zarar verdiğine işaret eden Kaya, "Bizim köyümüzde kahvehane yoktur. Köy odalarımızda sohbetler olur. Buralarda da hiç kimse sigara içmez. Burada tek tüten evlerimizin bacalarıdır. Onun için biz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Ömer Çetinkaya ise çocuk ve gençlere rol model olmanın çok önemli olduğunu belirterek, rahat nefes aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Sinanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tazlar Köyü: En Yeşilaycı Örnek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:36:12. #7.13#
SON DAKİKA: Tazlar Köyü: En Yeşilaycı Örnek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.