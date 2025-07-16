Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, "icbar suretiyle irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılması sonrası başkanvekili seçimi için toplandı.

YENİ BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

Toplantıda, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, başkanvekilliği için aday oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (sağda) ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (solda)

Oylamanın üçüncü turunda 652 geçerli oydan 453'ünü alan Vahap Seçer, TBB Başkanvekili oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARINA 'BİRLİK' ÇAĞRISI

Vahap Seçer, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisini oy vererek destekleyen birlik üyelerine teşekkür etti. TBB'de tarihi bir süreç yaşandığını belirten Seçer, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'dan teslim aldığı bayrağı beraber taşıyacaklarını söyledi.

Milletin iradesiyle seçilen belediye başkanlarının tutuklu yargılanarak görevden uzaklaştırılmalarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Seçer, yargılama sürecinin tutuksuz gerçekleşmesi gerektiğini savundu. TBB'yi siyaset üstü bir kurum olarak gördüğünü ifade eden Seçer, parti farkı olmadan, bütün belediye başkanlarını birlik olmaya çağırdı.