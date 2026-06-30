TBB'den 121 belediyeye 122 hizmet aracı hibe - Son Dakika
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TBB'den 121 belediyeye 122 hizmet aracı hibe

30.06.2026 17:00  Güncelleme: 18:31
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TBB ve Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Birlik tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni'nde "122 yeni hizmet aracını 121 belediyemize hibe ediyoruz. Böylece 2026 yılında toplam 296 belediyemize 308 aracı, iki yılda da toplamda 675 belediyemize 837 hizmet aracını tahsis etmiş bulunuyoruz" dedi.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - TBB ve Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Birlik tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni'nde "122 yeni hizmet aracını 121 belediyemize hibe ediyoruz. Böylece 2026 yılında toplam 296 belediyemize 308 aracı, iki yılda da toplamda 675 belediyemize 837 hizmet aracını tahsis etmiş bulunuyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla ana hizmet binasında gerçekleştirildi. Belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Seçer, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Ankara'da olağanüstü günler yaşandığını ve açık hava toplantılarının izinleri konusunda da sorun yaşadıklarını belirterek, "Bu nedenle zorunlu olarak toplantıyı buraya aldık. Ama daha sonra araçlarınız sizlere teslim edilecek ve hizmetlerinizde kullanmak üzere yola çıkacaklar" dedi.

Seçer, şöyle devam etti:

"Bugün 122 yeni hizmet aracını 121 belediyemize hibe ediyoruz. Böylece 2026 yılında toplam 296 belediyemize 308 aracı, iki yılda da toplamda 675 belediyemize 837 hizmet aracını tahsis etmiş bulunuyoruz. Bugün 29 adet ekskavatör, 26 adet kazıcı yükleyici, 18 adet yarım otobüs, 16 adet kombine kanal açma aracı, 8 adet itfaiye aracı, 8 adet yol süpürme aracı, 6 adet vidanjör, 3 adet çöp kamyonu, 3 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 2 adet grader, 2 adet loader ve bir adet pikap kamyonet teslimatını gerçekleştireceğiz."

"HİZMETLERİMİZ AYNI ANLAYIŞLA DEVAM EDECEK"

2 Mayıs'ta genel kurulumuzu yaptık. Orada üç yıllık başkanı, başkanvekilliklerini, encümen üyelerimizi belirledik. Desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Umut ediyorum geçtiğimiz iki yıllık süreç içerisinde Sayın Ekrem İmamoğlu ile başlayan daha sonra Sayın Zeydan Karalar'la devam eden ve ardından da şahsım tarafından yürütülen hizmetlerimiz aynı anlayışla, aynı doğrultuda devam edecek. Hatta daha da artarak o iki yılın bize getirdiği deneyimden de yararlanarak belediyelerimize Belediyeler Birliği aracıyla yapacağımız destekler vasıtasıyla her birimiz kentlerimize, beldelerimize çok da etkin hizmetler yapacağız. Buna canı yürekten inanıyorum.

TBB denince tabii ki biz bütçemizin önemli bir kısmını yaklaşık üçte ikilik kısmını araç, gereç, alet, ekipman desteğine ayırıyoruz. ve kalan kısmını da diğer projelere ve cari harcamalarımıza ayırıyoruz. TBB deyince hakla genelde araç gelir, iş makineleri gelir ama burada başka bir şeye işaret etmek istiyorum, mutlaka parayı verdiğiniz zaman TBB size araç vermese de eee imkanlarınız doğrultusunda yetkili satıcısından bu iş makinelerini, alet ekipmanlarını edinmek kolay. Ama burada vurgulamak istediğim başka bir şey var, TBB asıl belediyelerimize bana göre çok önemli katkı sunan başka işler de yapıyor. Başka projeler de hayata geçiriyor. Her zaman bunu konuşmalarımızda vurguluyoruz. Deneyimli belediye başkanlarımız da bu doğrultuda görüş ifade ederler. Bir belediye başkanının bir finansman kaynağı, iki insan kaynağı. Bu iki temel üzerinde hizmetlerini yaparlar. Bu ikisi son derece önemlidir. Aslında bir belediye ile bir kurumu, bir özel sektör kurumunu yönetmek arasında bir yatırımcı kurumu ya da bir hizmet sektörünü yönetmek arasında kamucu anlayış dışında çok bir fark yoktur. Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Bir kamu kurumuyuz. Ama para yönetimi aslında baktığınız zaman temel prensipler anlamında çok fark etmez. İnsan kaynağı da önemli.

"AKTİF KATILIMLARINIZI BEKLİYORUZ"

Ne yazık ki insan kaynağında şöyle bir zafiyeti var belediyelerin. Hepimiz bir siyasi parti çatısı altında belediye başkanı oluyoruz ve belediye başkanlıkları siyasi kurumlardır. Onların Türkiye'nin geleneksel siyasal yapısında, toplumsal yapısında yarattığı zafiyetler var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Maalesef bu konuda hepimiz de muzdaribiz. Çok sayıda eleman çalışıyor belediyelerimizde. Hatta kamuoyunda şöyle bir kanaat de vardır: Belediyeler dediğiniz zaman üç kişinin yaptığı işi altı kişi yapar, dokuz kişi yapar ya da belediye dediğiniz zaman kalifiye eleman pek akla gelmez. Genelde işini bilmeyen eleman akla gelir gibi bir kanaat var. Biz bu yargıları ortadan kaldırmamız lazım. Çağdaş belediyecilik anlayışı başka bir şey. İşte TBB belediyelerimize daha çağın ruhuna uygun çağdaş belediyecilik normlarını anlatan, izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurum. Bizim çok değerli projelerimiz var. Bizimle değerli belediye belediye başkanlarımız, liyakatlı kadrolar edinmek için işbirliği içerisine girin. Çok değerli toplantılar oluyor, eğitim programları oluyor, çalıştaylar oluyor, yurt dışı gezileri oluyor. Asıl paradan, aletten, ekipmandan önemli olan bu aleti ekipmanı, bu parayı efektif olarak, rasyonel olarak kullanabilecek beyinleri yetiştirmemiz, liyakatlı kadroları yetiştirmemiz. O nedenle bizimle Bu konuda işbirliklerinizi önemsiyoruz, değerli buluyoruz ve bu konuda aktif de katılımlarınızı beklediğimizi belirtmek istiyorum."

"BELEDİYELERİMİZ ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Seçer, TBB'nin faaliyetlerinden de bahsederek şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik sorunlar, mevzuatlardan kaynaklanan sıkıntılar, Türkiye'de yaşanan siyasal gerginliğin yerel yönetimlere yansıması, bu başlıkları çoğaltabiliriz. Bunlar da her geçen gün bizlerin işlerini biraz daha zora sokuyor ama çalışma azmimizde en ufak bir gerileme olmaz. Belediye başkanlığı kutsal bir iş. Hepimiz bu kutsal görevi yapıyoruz. Bunun duygularını ifade etmek, kelimelere belki sığdıramayız. O derece çok bizi mutlu eden vicdanen ya da duygusal olarak bizi farklı düşünceler sevk eden çok değerli işler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle, beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif, daha sürdürülebilir ve daha memnuniyet verici olacak. En azından bundan yaklaşık iki buçuk yıl önce halkın karşısına çıkıp aldığımız rızanın, desteğin karşılığını da başımız dik, alnımız açık bir şekilde üç yıl sonra seçimlere tekrar gittiğimiz zaman halkımızın karşısına çıkma imkanımız olacak."

Seçer'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan 121 belediye başkanına temsili anahtarlar verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBB'den 121 belediyeye 122 hizmet aracı hibe - Son Dakika

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