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TBB, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararıyla ilgili ceza soruşturması talep etti - Son Dakika
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TBB, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararıyla ilgili ceza soruşturması talep etti

Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararıyla ilgili yerel mahkeme ve Yargıtay üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılması talebinde bulundu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na yapılan başvuruda, Daire Başkanı ve üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılarak kamu davası açılması istendi.

TBB, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararıyla ilgili ceza soruşturması talep etti
05.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:06
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Türkiye Barolar Birliğince (TBB), Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararıyla ilgili yerel mahkeme ve Yargıtay üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılması talep edildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin ikinci kez verilen ihlal kararını uygulamadığı gerekçesiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bu konuda ikinci kez verdiği karar nedeniyle de Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Birinci Başkanına başvuru yapıldı.

Başvuruda, Daire Başkanı ve üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılarak, kamu davası açılmasının sağlanması istendi.

Kaynak: AA
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