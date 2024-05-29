TBB, İsrail'in Refah'taki saldırısına ilişkin uluslararası hukuk örgütlerine mektup gönderdi - Son Dakika
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TBB, İsrail'in Refah'taki saldırısına ilişkin uluslararası hukuk örgütlerine mektup gönderdi

TBB, İsrail\'in Refah\'taki saldırısına ilişkin uluslararası hukuk örgütlerine mektup gönderdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin uluslararası hukuk örgütlerine gönderdiği mektupta, 'Geç gelen adalet, adalet olmayacaktır. Aslolan soykırım kastının varlığının artık daha da belirgin olduğu insanlığa karşı suçların derhal engellenmesidir.' ifadelerine yer verdi. TBB, İsrail'in Refah'ta daha önce yerlerinden ettiği çadır kentte kalan Filistinli sivillere dönük saldırılarından sonra uluslararası hukuk örgütlerine 'Soykırıma sessiz kalmayın' çağrısında bulunuldu.

29.05.2024 19:03
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin uluslararası hukuk örgütlerine gönderdiği mektupta, "Geç gelen adalet, adalet olmayacaktır. Aslolan soykırım kastının varlığının artık daha da belirgin olduğu insanlığa karşı suçların derhal engellenmesidir." ifadelerine yer verdi.

TBB'den yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ta daha önce yerlerinden ettiği çadır kentte kalan Filistinli sivillere dönük saldırılarından sonra uluslararası hukuk örgütlerine "Soykırıma sessiz kalmayın" çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya göre TBB, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin abluka altına alınarak en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun bırakıldığı çatışmalarla ilgili 20 Ekim 2023'te gönderdiği bir mektupla, çözümün parçası olmaya davet ettiği Avrupa Baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyi, Uluslararası Avukatlar Birliği, Uluslararası Barolar Birliği ve Avrupa Barolar Birliği'ne yeni resmi mektup gönderdi.

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim 2023 itibarıyla başlayan fiili çatışma sürecinin seyri ve TBB'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine "soykırım kastı" vurgusuyla yaptığı başvurunun hatırlatıldığı mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Bütün bu koşullar altında, üyesi olduğumuz uluslararası avukatlık örgütlerine 20 Ekim 2023 tarihli çağrımızı yineliyoruz. Bugün tüm meslektaşlarımız insan haklarından yana olma tarihi sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. İnsanlık tarihinin tanıklık ettiği en ağır insanlık suçları işlenirken; uluslararası hukukun, çocuklar ve masum siviller hayatlarını kaybettikten sonra failleri cezalandırması adaletin yerine gelmesini sağlamayacaktır. Geç gelen adalet, adalet olmayacaktır. Aslolan soykırım kastının varlığının artık daha da belirgin olduğu insanlığa karşı suçların derhal engellenmesidir."

Kaynak: AA

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