Muğla'da Kentsel Ulaşım Zirvesi

(MUĞLA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu'nun 12'nci toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda kent içi ulaşım politikaları, belediyelerin öncelikli sorun alanları, deniz ulaşımı ve sürdürülebilir ulaşım uygulamaları ele alındı.

TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu'nun 12'nci toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşama Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş ve TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda belediyelerin ulaşım alanındaki kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alınırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir de Muğla'da yürütülen ulaşım yatırımları, deniz ulaşımı uygulamaları ve kentte hayata geçirilen projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

ULAŞIM POLİTİKALARI VE ORTAK ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI

Toplantının gündeminde, Ulaşım Danışmanlığı Programı hakkında bilgilendirme sunumu, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) yayın süreçlerine ilişkin değerlendirmeler ile "Kent İçi Ulaşım Alanında Belediyelerin Öncelikli Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri" rapor taslağı yer aldı.

Komisyon üyeleri, belediyelerin ulaşım alanında karşılaştıkları ortak sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirerek görüş alışverişinde bulundu.

DENİZ ULAŞIMI MUĞLA GÜNDEMİYLE DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, özellikle kıyı kentleri açısından büyük önem taşıyan deniz ulaşımı konusu da ele alındı. Muğla'yı yakından ilgilendiren deniz ulaşımındaki mevcut sorun alanları değerlendirilirken, sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde deniz ulaşımının daha etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

TAYFUN YILMAZ: "PAYLAŞILAN TECRÜBELER KENTİMİZ AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her şehirde olduğu gibi Muğla'da da ulaşım alanında çözüm bekleyen bazı konularımız bulunuyor. Bugün gerçekleştireceğimiz istişarelerin, Muğla'nın geleceğine yönelik ulaşım politikalarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Deneyimlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız, kentimiz açısından son derece değerli."

FERİDUN ULUTAŞ: "ULAŞIM, KENTLERİN GELECEĞİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş da toplantıda yaptığı konuşmada, kentsel hareketliliğin yerel yönetimlerin en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu belirterek, belediyeler arasındaki bilgi paylaşımı ve iş birliğinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ulutaş, "Nüfusun hızla arttığı, kentleşmenin yoğunlaştığı günümüzde belediyelerimizin ulaşım alanındaki sorumlulukları da giderek artıyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizin ulaşım alanındaki ihtiyaçlarını yakından takip etmeyi, karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeyi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz" dedi.

"DENİZ ULAŞIMI STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Toplantının önemli gündem başlıklarından birinin deniz ulaşımı olduğunu vurgulayan Ulutaş, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Feridun Ulutaş, Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu'nun Türkiye Belediyeler Birliği bünyesindeki en aktif komisyonlardan biri olduğunu belirterek, bu kapsamda 81 ili kapsayan Ulaşım Planlama Eğitim Programı'nın başlatıldığını, İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü teknik inceleme ziyaretinin Muğla'da gerçekleştirildiğini dile getirdi.