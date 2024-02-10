TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Mersin\'de İnceleme Yaptı

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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Mersin'de inceleme yaptı, sektör temsilcileri ve balıkçılarla buluştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri, merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti.

Sohbet ettikleri balıkçıların taleplerini dinleyen heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeliyle de görüştü.

Programları kapsamında kentte bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da barınağa giderek heyet ve balıkçılarla bir araya geldi.

Komisyon üyeleri, sonrasında Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde sektör temsilcileriyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

"Komisyon olarak akademisyen ve uzmanlarımızla ciddi çalışma sergiliyoruz"

Karayel, AA muhabirine, toplantıda, Akdeniz havzasında avcılık ve yetiştiricilik alanındaki sorunlara dikkat çekildiğini söyledi.

Komisyonun sorunları araştırıp, ortaya çözüm önerisi koymayı hedeflediğini belirten Karayel, "Balıkçılıkta sürdürülebilirlik ve verimlilik kaygısını herkesin yaşadığını görmüş olduk. Bu son derece önemli. Sektörün sadece belli cins balıklar üzerinden değil, farklı cins balıklar ve diğer su ürünleri anlamında da çeşitlenmeye başladığını görüyoruz." diye konuştu.

Karayel, iletilen taleplerin hazırlayacakları raporda yer alacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu rapor, su ürünleri sektörüne yön vermesi açısından son derece önemli. Rapor, sektörde 'başucu kitabı' olacak diye ümit ediyoruz. Komisyon olarak akademisyen ve uzmanlarımızla ciddi çalışma sergiliyoruz. Saha çalışmalarımızı yarın Adana'da sonlandıracağız. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıyla da çalışmalarımızı resmi olarak kapatmış olacağız. Raporumuzu, meclisimizin bu dönemi kapanmadan başkanlığa teslim edeceğiz."