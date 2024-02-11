TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Adana\'da inceleme yaptı

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Adana'da inceleme yaptı, sektör temsilcileri ve balıkçılarla buluştu.
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri, Karataş ilçesindeki Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.
Burada balıkçıların taleplerini dinleyen heyet, Karataş Balıkçı Barınağı'na geçerek balıkçılarla sohbet etti.
Komisyon üyeleri, daha sonra bir otelde sektör temsilcileriyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
Karayel, AA muhabirine, toplantıda sektör temsilcilerinin, sorunlarına çözüm önerisi gördükleri hususları ifade ettiklerini söyledi.
Komisyonun hazırladığı raporun verimlilik esası üzerine inşa edildiğini belirten Karayel, "Bizim buradaki asıl gayemiz, sektör temsilcilerini, sektörün sorunlarını ve bu sorunlara çözüm önerisi olarak gördükleri hususları dinlemek. Yapacağımız rapor çalışması kapsamında sadece bu önerileri değil, akademisyenlerimizin ve diğer paydaşlarımızın önerilerini de dikkate alarak bir rapor oluşturacağız." diye konuştu.
Karayel, saha çalışmalarının sonuncusunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bütün partilerin ittifakıyla kurulmuş bu komisyonda yine bütün partilerin oy birliğiyle herkesin göğsünü gere gere, 'evet bu raporu bütün paydaşlarla birlikte çalışarak biz hazırladık' diyebileceği bir rapor olsun istiyoruz ve böyle olacağına inanıyorum. Önümüzdeki hafta Meclis'te komisyon çalışmaları gerçekleştirilecek ve perşembe günü kapanış oturumunu da gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra rapor yazım süreci başlamış olacak. Raporumuzu da mayıs-haziran aylarında tamamlamayı hedefliyoruz."
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