TBMM Başkanı Can Atalay için olağanüstü toplantı çağırdı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü milletvekilliği düşürülen Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantı çağrısı siyasi partilere iletildi.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği son kararının ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, TİP, Demokrat Parti ve EMEP, TBMM'ye sundukları ortak dilekçeyle TBMM'yi 16 Ağustos Cuma günü milletvekilliği düşürülen Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Partilerin ortak dilekçesinde, " Şerafettin Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilip, milletvekilliği andını içerek Parlamento'da yerini alması" istenmişti.