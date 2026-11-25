(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı için bulunduğu Avustralya'da Gelibolu Camii ile Gelibolu Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Avustralya'da ziyaretler gerçekleştirdi. Kurtulmuş, programı kapsamında Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezi'nin yer aldığı kampüsteki Gelibolu Camisi ile Gelibolu Huzurevi'ni ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.