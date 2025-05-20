TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birtakım Projelerin Aparatı Olan Unsurların Süreci Zehirlemeye Çalışacağını Tahmin Ediyoruz - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birtakım Projelerin Aparatı Olan Unsurların Süreci Zehirlemeye Çalışacağını Tahmin Ediyoruz

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye önemli bir yola girmiştir. Bu yolun en kısa süre içerisinde tamamlanması, bu ülkenin evlatlarının hep beraber yoluna devam etmesi en büyük hedefimizdir. Hiç şüphesiz ‘bu iş olmasın’ diyerek endişelenen, birtakım projelerin aparatı olan unsurların bu süreci zehirlemeye çalışacağını ya da birtakım provokasyonlarla sürece engel olmaya kalkacaklarını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede bütün tedbirlerimizi alarak artık bu memleketin hiçbir yerinde insanların hayat endişesi taşımadığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz" dedi.

20.05.2025 12:23
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(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye önemli bir yola girmiştir. Bu yolun en kısa süre içerisinde tamamlanması, bu ülkenin evlatlarının hep beraber yoluna devam etmesi en büyük hedefimizdir. Hiç şüphesiz 'bu iş olmasın' diyerek endişelenen, birtakım projelerin aparatı olan unsurların bu süreci zehirlemeye çalışacağını ya da birtakım provokasyonlarla sürece engel olmaya kalkacaklarını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede bütün tedbirlerimizi alarak artık bu memleketin hiçbir yerinde insanların hayat endişesi taşımadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 81 il ve 10 ülkeden gelen temsilci gençlerle TBMM'de düzenlenen buluşma programına katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada Türkiye uzun bir süredir emperyalist projenin uygulanması sonucu maalesef terörle yıllarını kaybetmiş olan bir ülke olarak artık terörü bütünüyle geride bırakmak, terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindedir. Yüz yıllık cumhuriyetin ilk döneminin 50 yılı terörle geçmiştir. Ölümle, gözyaşıyla, bombalarla, silahlarla ve insanların arasında fitneyle geçmiştir. 40 bini aşkın evladımız şehit olmuş. Binlerce insan dağlarda heba edilmiştir. Şimdi tam da bu noktada Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefiyle Türk'üyle Kürt'üyle, farklı etnik unsurlarıyla hep beraber Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Hep birlikte güçlü bir Türkiye'ye inşa edeceğiz.

"Türkler, Kürtler bir araya gelerek beraber olacağız ve bu emperyalist projeyi tersyüz edecektik"

Önümüzde iki yol vardı. Uzunca bir süredir özellikle ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçten bu yana bölge ülkelerin hemen hemen tamamı büyük bir ayrılık, parçalanma ve dağılma sürecine girdi. Irak, Suriye paramparça oldu, Lübnan yönetilemez hale geldi, Libya, Sudan, Somali, Yemen bölündü. Bütün bölge ülkeleri ya kabilecilik ya etnik farklılık ya da mezhep çatışmaları üzerinden hem de kendilerine ait olmayan bir çatışmanın tarafları haline getirilerek, bir kısmı da terör örgütleri marifetiyle parçalandı. ya biz de sarı öküz gibi sıramızın bize gelmesini bekleyecek, yani paramparça olacağız ya da Türkiye'nin insanları, Türkler, Kürtler bir araya gelerek beraber olacağız ve bu emperyalist projeyi ters yüz edecektik. Bu yolu tercih ediyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz.

Türkiye önemli bir yola girmiştir. Bu yolun en kısa süre içerisinde tamamlanması, bu ülkenin evlatlarının hep beraber, kardeşçe, omuz omuza yoluna devam etmesi en büyük temennimiz, hedefimizdir. Hiç şüphesiz 'bu iş olmasın' diyerek endişelenen, birtakım projelerin aparatı olan unsurların bu süreci zehirlemeye çalışacağını ya da birtakım provokasyonlarla sürece engel olmaya kalkacaklarını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede bütün tedbirlerimizi alarak artık bu memleketin hiçbir yerinde bombaların patlamadığı, insanların hayat endişesi taşımadığı, her yerde kardeşlik ve barış türkülerinin söylendiği, insanların birlik ve beraberlik duyguları içinde hareket ettiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Ümit ediyorum en kısa zamanda bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte yolumuzun daha açık, hedeflerimizin daha net görülebilir olacağına hep beraber şahit olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birtakım Projelerin Aparatı Olan Unsurların Süreci Zehirlemeye Çalışacağını Tahmin Ediyoruz - Son Dakika

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