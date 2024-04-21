TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ni izledi.
Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları ile 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosunun konseri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiriyle başladı.
Konserde, Hacıoğulları'nın özel olarak bestelediği "23 Nisan Marşı" dört çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi. Marşın seslendirildiği sırada sahnede Filistin atkısı açıldı.
Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yücel Arzen Hacıoğullarına çiçek takdim etti.
1071'den 2024'e mapping gösterisi
Konserin ardından, geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı.
Yaklaşık 8 dakikalık ışık ve mapping gösterisinde, millet iradesine atıfta bulunularak "Hakimiyetin sahibi millettir" ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ni izledi - Son Dakika
Linz Johannes Kepler Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından geliştirilen avuç içi büyüklüğündeki drone, tamamen yeni nesil malzemelerden üretiliyor. Drone, ultra ince ve hafif perovskite güneş panellerine sahip olacak ve enerji tüketimi anlamında rakipleriyle yarışacak seviyede olacak. Ayrıca drone'un uçuş süresi de yaklaşık %6 oranında artırıldı ve tamamen güneş ışığından enerji alarak uzun süre kullanılabilecek. Yeni nesil droneların satış başarısı ve yerli drone teknolojilerinin takibi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında finale kalan 7 otomobil modeli açıklandı. BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR finalistler arasında yer aldı. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yılın da çekişmeli geçeceğini ve tüm finalist modellerin üyeler arasında zorlu bir tercihe neden olacağını belirtti.
iQOO'nun yeni amiral gemisi serisi olan iQOO 13 ve 13 Pro modellerinin Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü panellerle piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu yeni telefonlar, iQOO'nun bir ilke imza atmasını sağlayabilir.
TikTok Türkiye Ülke Müdürü Erkan Bey'in katıldığı Markalara Soruyoruz video serisinde TikTok'un kapanıp kapanmayacağı sorusu yanıtlanıyor. Erkan Bey, TikTok'un Türkiye'deki başarısının nedenlerini ve stratejilerini detaylarıyla anlatıyor. Ayrıca platformun kullanıcı dostu arayüzü ve çeşitlendirilmiş içerik stratejileri ile nasıl daha fazla kullanıcı çektiği ve içerik üretimini teşvik ettiği de vurgulanıyor.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 yılı faaliyet raporunu değerlendirerek, uyuşturucu ile mücadele konusunda iktidarın hiçbir şey yapmadığını belirtti. İlgezdi, 2023 yılında 251 bin 103 uyuşturucu olayının meydana geldiğini ve bu durumun vatandaşları uyuşturucu batağına sürüklediğini ifade etti. Ayrıca, 2023 yılında ele geçirilen uyuşturucu miktarlarının da endişe verici boyutta olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?