TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Grubu\'nu ziyaret etti

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(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' çalışmaları kapsamında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'i ziyaret etti. Kurtulmuş, "Partilerle ortak bulunacak olan bir yöntemle birlikte herhalde önümüzdeki yasama dönemi başladığında, ekim ayından itibaren de bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir. Yani bu anayasa meselesini hiçbir şekilde bir siyasi tartışmanın konusu haline getirilmemesi gerekir. Türkiye'nin iki tane darbenin izini taşıyan, mevcut anayasadan kurtulması ve bu konuda da TBMM üyelerinin üzerine düşen sorumluluğun yerine getirilmesi her türlü siyasi mülahazanın üstündedir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' çalışmaları kapsamında Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaretini sürdürüyor. Kurtulmuş, bugün AKP Grubu'nu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Parti Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretin ardından yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'a AKP Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu eşlik etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Güler, şunları söyledi:

"Tabi gündemimiz ülkemizin ihtiyacı olan ve diğer siyasi partilerin de bu ihtiyacı açık yüreklilikle belirttiği gibi yeni anayasa süreci. 1980 darbesinden sonra oluşmuş 1982 Anayasası'ndan mutlaka yeni dönemde, sivil, demokratik çoğulcu ve katılımcı bir anayasayı mutlaka işte aziz milletimize hediye etmeyi arzu etmeyi ifade etmek istiyorum. Yani 80'li yılların ekonomik ve iktisadi koşullarını toplumsal yapısını gerekirse de vesayet anlayışını her maddeye sinmiş kurallarını taşıyan 82 Anayasası'ndan mutlaka bizim kurtulmamız lazım. Bazı ceza davalarıyla gelse bile Anayasa Mahkemesi'nin son günlerde iptal ettiği bazı kanun düzenlemelere baktığımızda günümüzün koşullarına uygun, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bazı kanuni düzenlemelerimizi Anayasa Mahkememizin iptal ettiğini görüyoruz. İş kanunundan, medeni kanuna, toplum düzeninden diğer farklı alanlardaki kanun düzenlemelerimiz iptal ediliyor. Neden iptal ettiğine baktığımızda 80'li yılların iktisadi koşullarını taşıyan, o dönemdeki dar anlayışı yansıtan, anayasa maddelerinden kaynaklandığını görüyoruz. Ülkemizi yeni Türkiye'nin yüzyılı dönemine, mutlaka günümüzün ekonomik koşullarının toplumsal dinamiklerini aynı zamanda diğer iktisadi koşulları tam anlamıyla yansıtacak, temel insan hak ve özgürlükleri garanti altına alacak, sivil demokratik katılımcı, çoğulcu bir anayasayı mutlaka ama mutlaka aziz milletimize hediye etmemiz lazım."

"EKİM AYINDA İÇERİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise ekim ayından itibaren içerik görüşmelerinin başlayabileceğini belirterek, TBMM'de yer almayan siyasi partilerden de yeni anayasa çalışması için görüş alacaklarını söyledi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Tabi bu sürecin oldukça zor olduğunu ben de biliyorum. Ama başlangıçta üç kelimenin altını çizerek bu süreci daha açık bir şekilde yürütmemiz gerektiğini ifade etmek isteriz. Bunlardan birincisi şeffaflıktır. Bu süreçte hatta yöntemin bile nasıl olacağı karşılıklı müzakerelerle yaparak şeffaf bir şekilde sürecin her aşamasında milletimizin açık bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayacak şekilde süreci yürütmeye gayret edeceğiz.

"TÜRKİYE İKİ DARBENİN İZİNİ TAŞIYAN ANAYASADAN KURTULMALI"

Ümit ederim ki partilerle ortak bulunacak olan bir yöntemle birlikte herhalde önümüzdeki yasama dönemi başladığında ekim ayından itibaren de bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir. İkinci mesele samimiyettir. Yani bu anayasa meselesini hiçbir şekilde bir siyasi tartışmanın konusu haline getirilmemesi gerekir. Türkiye'nin iki tane darbenin izini taşıyan, mevcut anayasadan kurtulması ve bu konuda da TBMM üyelerinin üzerine düşen sorumluluğun yerine getirilmesi her türlü siyasi mülahazanın üstündedir. Her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde ortada milletin önünde söylemek bu sürecin samimiyetle yürütülmesini temin etmek. Üçüncü mesele ise iklim meselesidir. Hele anayasa yapmak gibi oldukça çetrefilli, oldukça zor ve milletin bütün kesimlerinin işin içerisinde olacağı sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için diyalog temelini sağlam bir şekilde kurulması lazım. Bunun için de bir iklimin oluşması, ben bu iklimin oluşmuş olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"ÇOK TARTIŞMA YARATACAK"

Normalleşme diyerek son günlerde çok sıkça üzerinde durduğumuz bu siyasi atmosferin ciddi bir şekilde karşılıklı olarak birbirini anlamak temelinde geliştirilmesi ve böylece bir siyasi müzakere ikliminin oluşması fevkalade önemlidir. Bu üç temel kavramın etrafında bu sürecin şekillenmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki bir kere daha söyleme ihtiyacı hissediyorum. TBMM, anayasa yapma ya da yeni anayasa çalışmalarında, anayasa değişikliği çalışmaları, anayasayla ilgili çalışmaları yapma yetkisine, gücüne sahiptir ve Türkiye'de anayasa yapmak bakımından milletin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka yetkili hiçbir kurum yoktur. Tabi bu sürecin zaman alacağı çok büyük bir tartışma oluşacağını biliyoruz. Ümit ederim ki bunun sonunda hem milli iradenin ortak kararıyla bir anayasa ortaya çıksın hem de böylece Türkiye kendi siyaset zeminini çok daha tahkim etmiş bir Türkiye olarak yoluna devam etsin."

Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, daha sonra da ziyaret etmiş ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan e Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.