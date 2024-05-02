TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'ye ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'ye ziyaret gerçekleştirdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ziyaretinin ardından yeni anayasa için ikinci ziyaretini DEM Parti'ye yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, anayasa değişikliği sürecinin zorluklarına dikkat çekerek, demokratik bir zeminin oluşturulmasını ve yol temizliğinin yapılmasını temenni etti. Kurtulmuş ise üç partiye yapacağı ziyaretlerin ardından detaylı açıklama yapacaklarını belirtti.

02.05.2024 13:55
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,  CHP ziyaretinin ardından yeni anayasa için ikinci ziyaretini DEM Parti'ye yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Anayasa değişikliğine ilişkin, Dün 1 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını olumsuz gördüğümüzü ve böylesi bir zeminde bir Anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin altını da çizdik bugün. Bizim de en büyük temennimiz ciddi bir yol temizliğinin yapılması, bir demokratik zeminin oluşturulması" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği çalışmaları için Meclis'te grubu olan parti ziyaretlerine devam ediyor. Kurtulmuş, bugün ilk olarak DEM Parti'yi ziyaret etti. Kurtulmuş'a TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eşlik ederken, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekillleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli Kurtulmuş'u karşıladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Numan Kurtulmuş, üç partiye yapacağı ziyaretin ardından detaylı açıklama yapacaklarını belirterek, "Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Değerli Genel Başkan, Eş Genel Başkanlar ve eş grup başkanları, arkadaşlarla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini parti olarak kamuoyuyla da paylaşacaktır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bizim temennimiz TBMM'de çok büyük bir çoğunluk var. Siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir Anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun bizler de DEM Parti olarak bir demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Biz 12 Eylül Anayasa'sının uygulanmadığı bir dönemden geçerken ne yazık ki... 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılmasıyla ilgili görüşlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu dönemde elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye'de bir demokratik Anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması antidemokratik uygulamaların ortadan kalkması Anayasanın hükümlerinin uygulanması, AİHM kararlarının hükümlerinin uygulanması bütün bunlar bizler açısından çok önemli.

"1 MAYIS'TA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI ANAYASA ZEMİNİNDEKİ ZORLUKLARI GÖSTERİYOR"

Dün 1 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını olumsuz gördüğümüzü ve böylesi bir zeminde bir Anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin altını da çizdik bugün. Bizim de en büyük temennimiz ciddi bir yol temizliğinin yapılması, bir demokratik zeminin oluşturulması, en geniş yelpazedeki toplumsal bir mutabakatla Türkiye'deki bütün farklılıkları ve inançları eşit yurttaşlık hakkı... Bütün haklarının anayasal güvence altına alındığı bir zeminde bir anayasa yapım sürecinin açılması bizler açısından da önemli.

"TARTIŞMA ÜLKENİN ALARM VEREN SORUNUNUN ÜSTÜNÜ ÖRTMESİN"

Türkiye'nin içinden geçtiği bir ekonomik kriz ve yoksulluk var. Elbette bu anayasa tartışmalarının ülkenin en acil ve alarm veren bu sorunun üstünü örtmeyecek bir şekilde gelişmesi ve bu soruna parlamento zemininde hep birlikte bütün siyasi partiler olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirme konusunda değerli halklarımıza, bu ülkenin yoksullarına, işçilerine, emekçilerine karşı öyle bir görev ve sorumluluğumuz vardır."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti\'ye ziyaret gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'ye ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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