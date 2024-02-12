TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne'i kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne\'i kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne'i TBMM Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti. Kabulde, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da hazır bulundu.

12.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:10
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne'i kabul etti.

TBMM Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da yer aldı.

Kaynak: AA

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