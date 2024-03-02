TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili\'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere 3-6 Mart'ta Fildişi Sahili'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi ev sahipliğinde Abidjan'da düzenlenecek İSİPAB 18'inci Konferansı'na iştirak edecek.
İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Filistin topraklarındaki saldırıları, Filistin davası, Orta Doğu barışı, İslam ülkelerindeki iç çatışmalar, İslam dünyasının ortak hareket etme bilincine kavuşması, İslamofobiyle mücadele başlıkları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda çağrıda bulunması beklenen Kurtulmuş, konferans kapsamında katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Kurtulmuş'un ayrıca, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara ve Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe, mevkidaşı Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya gelmesi, ikili işbirliği imkanlarını ele alması da bekleniyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na da katılacak
Numan Kurtulmuş, Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde düzenlenecek "Kriz Zamanlarında Gençlik Çalışmalarının Rolü" konulu İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na da katılarak konuşma yapacak.
Abidjan'daki Grand Bassam Kız Yetimhanesini ziyaret ederek TİKA tarafından yaptırılan okul öncesi sınıfın açılışını gerçekleştirecek Kurtulmuş, Fildişi Sahili Maarif Okulları'nda da incelemede bulunacak.
Filistin Daimi Komitesi toplanacak
İSİPAB 18'inci Konferansı dolayısıyla İSİPAB İcra Komitesi toplantısı ve Genel Sekreterler Birliği toplantısı gerçekleştirilecek.
İSİPAB Filistin Daimi Komitesi başta olmak üzere farklı alanlarda belirlenen komite toplantılarının icra edileceği konferansta, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırıları ve bunun sonucunda ortaya çıkan insanlık krizi, parlamentolar arası işbirliği, ayrı ayrı ele alınacak.
İSİPAB'a 54 ülke parlamentosu üye
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) parlamento ayağını oluşturan İSİPAB, parlamentolar arasında kapsamlı ve yararlı bir işbirliği sağlamayı ve İslami Danışma (Şura) ilkesinin uygulanmasını amaçlıyor.
54 ülke parlamentosunun üye olduğu asamblede, ayrıca 22 uluslararası-bölgesel örgüt ve parlamento gözlemci statüsünde bulunuyor.
TBMM, 5 milletvekiliyle İSİPAB'da temsil edilirken, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, İSİPAB Türk Grubu Başkanlığını yürütüyor.
Filistin meselesi öncelikli olmak üzere, terör, İslam ülkelerinin sorunları, Müslüman azınlıklar, medeniyetler arası diyalog gibi siyasi meseleler, İslami bir ekonomik modelin geliştirilmesi, ticari işbirliği konularındaki ekonomik meseleler ile sosyal ve kültürel konular İSİPAB'a genel olarak hakim olan gündem maddeleri arasında bulunuyor.
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