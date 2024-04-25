TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliği konularını ele aldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika açılımı çerçevesinde Afrika ülkeleriyle ilişkilerini kazan-kazan prensibi üzerine oturttuğunu belirtti.

25.04.2024 19:32
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Biz Afrika halklarıyla ilişkimizi kazan-kazan prensibi üzerine oturtturuyoruz. Böylece her alanda müşterek projeler geliştirerek, ülkelerin karşılıklı menfaatlerini sağlayacak şekilde ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılmak ve resmi ziyaret dolayısıyla Ankara'da bulunan Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya gelen Kurtulmuş, TBMM'de ağırladığı Bictogo ile baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Bictogo ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Fildişi Sahili'ni ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde önemli bir ivme kazanıldığını belirtti.

Türkiye'nin özellikle son dönemde "Afrika açılımı" çerçevesinde Afrika ülkeleriyle çok yakın ilişkiler geliştirdiklerini belirten Kurtulmuş, "Biz Afrika halklarıyla ilişkimizi kazan-kazan prensibi üzerine oturtturuyoruz. Böylece her alanda müşterek projeler geliştirerek, ülkelerin karşılıklı menfaatlerini sağlayacak şekilde ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, kendisinin de geçen mart ayı başında İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18. Konferansı'na katılmak üzere Fildişi Sahili'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, konferansta ele alınan konuları takip ettiklerini söyledi.

Ticarette, tarımda, enerjide, savunma sanayiinde yapılacak işbirliğinin her iki ülkenin de menfaatine olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Bictogo'nun Türkiye'yi ziyaretinin de Türkiye-Fildişi Sahili ilişkilerinin gelişmesine pozitif katkı sağlayacağını belirtti.

Bictogo'ya, yarın İstanbul'da TBMM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılımı dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, bu toplantı dolayısıyla İstanbul'dan dünyaya önemli mesajlar iletileceğini kaydetti.

Türk iş adamlarına davet

Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılıklı ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha artırdığını söyledi.

İkili ticaret hacminin 600 milyon dolar seviyesine yaklaştığını belirten Bictogo, hedeflerinin, kısa süre içerisinde 1 milyar dolara ulaşmak olduğunu bildirdi.

İki ülke halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin de memnuniyet verici düzeyde olduğunu dile getiren Bictogo, Fildişi Sahili halkının Paris'ten sonra en fazla ziyaret ettiği şehrin İstanbul olduğunu ve bu ilginin giderek arttığını ifade etti.

Bictogo, iki ülke vatandaşlarının ziyaretlerinin ekonomik ve ticari ilişkileri hızlandırmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Fildişi Sahili'ndeki enerji ve tarım alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bictogo, enerji alanındaki kalkınma planlarının hayata geçirilmesiyle tarım alanındaki işbirlikleri konusunda Türk iş insanlarını ülkesine davet etti.

Abidjan'daki nehirde arıtma ve ulaşım gibi konularda da birlikte çalışma yapma arzusunda olduklarını dile getiren Bictogo, ortak çalışmayla Abidjan'ı Afrika'nın İstanbul'u haline getirmek istediklerini kaydetti.

Turizmin kendileri için önemli bir alan olduğunu söyleyen Bictogo, bu alanda çalışma yapan iş insanlarını da ülkesine davet etti.

İki ülke meclisi arasında işbirliği protokolü

Heyetler arası toplantının sonunda TBMM ve Fildişi Sahili Ulusal Meclisi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Buna göre, iki ülke ve halkları arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için çeşitli alanlarda parlamenter işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunulacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bictogo ve beraberindeki heyet ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalanan alana geçti ve buraya karanfil bıraktı.

Bictogo'ya Genel Kurul salonunu gezdiren Kurtulmuş, Meclis'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Bictogo ve heyeti onuruna akşam yemeği verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile görüştü - Son Dakika

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