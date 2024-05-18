TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19-23 Mayıs tarihlerinde Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kurtulmuş'un, ziyaretler kapsamında Kazakistan ve Özbekistan yetkilileriyle görüşmeler yapması ve Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar ele alınacak. Ayrıca, Kurtulmuş'un Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret ederek Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde konuşma yapması planlanıyor.

18.05.2024 17:52
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19-23 Mayıs tarihlerinde Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, 19-21 Mayıs tarihlerinde resmi ziyarette bulunacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile ayrı ayrı görüşme yapması, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Kurtulmuş'un, ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, Kazakistan ve Özbekistan ile mevcut işbirliklerin ve parlamentolar arası ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak, Türk dünyasıyla ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret edecek Kurtulmuş, burada Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düzenlenecek programda konuşacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22-23 Mayıs tarihlerinde ziyaret edeceği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile görüşecek.

Kurtulmuş'un, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilmesi planlanıyor.

Ziyaretlerde, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de yer alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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