TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İftar Programında Buluştu

Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, " Türkiye'de yaklaşık 150 bin sivil toplum kuruluşumuz var. Bu sivil toplum kuruluşlarımızın giderek daha güçlenmesi, hem de yönetsel kabiliyetlerinin artırılması önümüzdeki dönemde önemli vazifelerimizden biri olacak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in Şeref Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar programında buluştu. Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sivil toplumun güçlü olması, demokratik devletlerde güçlü devleti demokratik toplumlarda doğuran bir sil sile halindedir. Bizim Türk-İslam medeniyetinde aslında sivil toplum batıyla kıyasladığımızda haklı saiklerle ortaya çıkmış ve çok köklü bir geleneğe sahip olmuştur. Devletle mücadele etmek ve kavga etmek üzerine gelişen batıdaki sivil toplum anlayışının aksine devletin eksik bıraktığı alanları doldurabilmek için ya da toplumdaki başka fonksiyonları yerine getirebilmek için ortaya konulmuş olan bizim gönüllü kuruluşlarımızdır.

Türkiye'de yaklaşık 150 bin sivil toplum kuruluşumuz var. Bu sivil toplum kuruluşlarımızın giderek daha güçlenmesi hem sayısal olarak sivil topluma destek olan vatandaşlarımızın sayısının artması hem de sivil toplum kuruluşlarımızın yönetsel kabiliyetlerinin artırılması önümüzdeki dönemde önemli vazifelerimizden birisi olacak.

Sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında da tatlı bir rekabet içerisinde olmasını arzu ederiz. Bu çerçevede devlet her alanı kendi imkanlarıyla doldurabilecek, kuşatabilecek imkanlara sahiptir ama asıl olan devletin boş bıraktığı alanları ya da devletin desteklemesi gereken alanları sivil toplumun projeleriyle ortaya çıkabilmesini temin etmektir."

Kurtulmuş konuşmasında ayrıca İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarını da kınadı.