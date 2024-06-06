TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türk dünyasının büyük bir sorumluluğu var

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri bulunduğunu belirterek, "Dünyanın sadece beş ülkenin insafına bırakılmayacak kadar önemli bir yer olduğunu, daha adil bir dünya kurulması noktasında büyük bir sorumluluğun Türk dünyasının üstüne düştüğünü ifade etmek isterim." dedi.

Kurtulmuş, "Türk Dünyası için Yeşil Ufuklar: Yeşil Gündemin Gerçekleştirilmesinde Parlamentoların Rolü" temasıyla Azerbaycan Milli Meclisindeki Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13'üncü Genel Kurulu'nun ardından Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er'in katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantı kapsamında önemli konuların ele alındığını dile getirerek, ev sahipliği dolayısıyla Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'ya teşekkür eden Kurtulmuş, TBMM olarak Azerbaycan'ın dönem başkanlığında TÜRKPA'nın daha ileriye gitmesi için üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Uluslararası ilişkilerde "parlamenter diplomasi"nin yeni ve önemli bir enstrüman haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, Türk devletleri arasındaki yakınlaşmayı, ortak hareket etmeyi, birlikte projeler üretmeyi sağlayacak şekilde mutlaka parlamenter diplomasinin bütün imkanlarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

Tarihsel olarak fevkalade hassas bir noktada olunduğunu, Türk devletlerinin önüne büyük bir imkanın çıktığını dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki değişen dengeler, yeni dünya sisteminin oluşmaya başlaması, önümüzdeki dönemde Türk devletlerine ve Türk dünyasına beklediğimizden çok daha büyük bir imkanı ve fırsatı sunmaktadır. Yeter ki bizler bir araya gelerek, ortak projeler geliştirerek, tarihin bize sunduğu bu fırsattan yeterince istifade edelim. Az evvel Kırgızistan Meclis Başkanı arkadaşımın da ifade ettiği gibi Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan bu geniş coğrafyada, dünyanın en önemli bölgesinde yer alan, nüfusu yaklaşık 300 milyona yaklaşan bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu dünyanın, ilişkileri en üst seviye çıkararak, bütün imkanlarını da akılcıl bir şekilde kullanarak ve çoğaltarak yoluna devam etmesi gerekir. Çünkü önümüzdeki dönem, çok kutuplu bir dünya sisteminin kurulacağı bir dönemdir. Bu çok kutuplu dünya sisteminin kurulacağı noktada, Türk dünyası yeni bir imkan ve yeni bir fırsattır. Burada güç denklemlerini değiştirecek fevkalade önemli bir noktada olduğumuzun altını çizmek istiyorum."

Kurtulmuş, TBMM olarak Türk dünyasının gelişmesi, her türlü fırsatın kullanılması ve değerlendirilmesi için büyük bir çaba sarf etmeye devam edeceklerini belirtti.

Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün dünyadaki en temel sorunlardan birisi, ekonomik olarak da siyasi olarak da adaletsiz bir dünya sisteminin varlığıdır. Bu adaletsiz dünya sisteminin değiştirilmesi, hakkaniyete, adalete dayalı bir dünya sisteminin kurulabilmesi için de biz kendi bütün medeniyet ve kültür değerlerimizi ortaya koyarak, bütün siyasal gücümüzü ortaya koyarak gelecek dünyasının daha adil olması için gayret sarf edeceğiz. Her platformda ifade ettiğimiz gibi, dünyanın sadece beş ülkenin insafına bırakılmayacak kadar önemli bir yer olduğunu, daha adil bir dünya kurulması noktasında büyük bir sorumluluğun Türk dünyasının üstüne düştüğünü ifade etmek isterim."