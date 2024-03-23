TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye\'nin güven ve istikrarı en büyük gücüdür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güven ve istikrar, en büyük gücüdür. Bunu kaybettirmek için birleri uğraşıyor. Bu istikrarı ve güveni ortadan kaldırmak için sağdan soldan çelme takmaya çalışanlar olabilir. Bunlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.
Kurtulmuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Zeytinburnu Belediyesi tarafından kısa sürede hayata geçirilen bu tesiste, Evlad-ı Fatihan'la, Balkanlar'dan ana vatana gelen ailelerin temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekareden müteşekkil olmadığını, Batı Trakya başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında soydaşların bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, ayrıca dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'nin gözünün içine bakan yüz milyonlarca insanın bulunduğunu söyledi.
Yeryüzünde haktan, hakikatten, mazlumdan yana olan çok büyük bir kitlenin bulunduğunu da dile getiren Kurtulmuş, "Onu nereden görüyoruz? Gazze'nin işgal altında olduğu günden itibaren neredeyse dünyanın birçok başkentinde sokaklara çıkan; dini, dili, rengi farklı olan ama hakkı ve hakikati söylemek, zalime 'dur' demek için sokaklara çıkan bir insanlık cephesi vardır. Onlar da bizim geniş anlamda insanlık cephesinin parçası olan dostlarımızdır. Bu halkların içerisinde yer alan bütün bu insanların, hele hele dünyanın bu döneminde gözünün içine baktığı, nasıl yol yürüyeceğini dikkatle takip ettiği ülke Türkiye'dir." diye konuştu.
Türk milletinin üzerindeki sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Biz sadece Türkiye olarak güçlü olmanın ötesinde, Türkiye'nin gücüyle birlikte dünyada insanlığın, hakkaniyetin, adaletin, vicdanın sesi olmak mecburiyetindeyiz. Anadolu irfanı dediğimiz, temelinde barış, insanlık, dostluk, dayanışma, yardımlaşma olan, insanı yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışa ihtiyaç var. Dünyada yeni bir sistemin kurulması gerekir diyoruz da bunu kim kuracak? Bunu kuracak olanların zihninde, mutlaka insanların hepsini yaratılışta eşit olarak görmesi lazım."
"Kazanımı devam ettirmek durumundayız"
Bugün Türkiye'nin dünyada her alanda güçlü bir ülke olarak göründüğünü ve bunun büyük bir kazanım olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Biz bu kazanımı devam ettirmek durumundayız." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güven ve istikrar, en büyük gücüdür. Bunu kaybettirmek için birleri uğraşıyor. Bu istikrarı ve güveni ortadan kaldırmak için sağdan soldan çelme takmaya çalışanlar olabilir. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bu en büyük gücümüzü, inşallah artırarak devam edeceğiz. Bize durmak yakışmaz. Bizim milletimizin en büyük özelliği, önüne hep büyük hedefler koymuş olmasıdır. Bizim milletimiz tarih boyunca önüne ileri hedefleri koymuştur, geriye dönüp bakmamıştır. Onun için biz, ileri hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Nedir bizim ileri hedefimiz? Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı geride kaldı. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı. Bunu 'Türkiye Yüzyılı' olarak önümüze bir hedef olarak koyuyoruz. Türkiye Yüzyılı nedir derseniz? Özeti bir cümledir. 'Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı.' olmasıdır."
Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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